iPhone Air im Test: Schlanker Hingucker mit Kompromissen

Das iPhone Air ist nicht einfach nur ein Smartphone, es ist eine technische Meisterleitung. Es steht für Minimalismus, für den Verzicht auf Überflüssiges und für den Wunsch nach einem Gerät, das leichter, dünner und eleganter ist als alles, was Apple bisher gebaut hat.

Wer das iPhone Air nutzt, zeigt: Ich brauche keine drei Kameras. Ich will ein iPhone, das auffällt, sobald ich es in der Hand halte. Und genau das tut es.

Dünner, leichter und spürbar anders

Ja, man hat es schon oft gehört, aber es stimmt einfach: Das iPhone Air ist verdammt dünn. Es misst an der dünnsten Stelle nur 5,64 Millimeter und ist damit fast 2,5 Millimeter dünner als das iPhone 17. Klingt auf dem Papier nicht viel, oder? Aber warte, bis du das iPhone Air in der Hand hältst. Diese wenigen Millimeter machen das Gerät spürbar leichter und angenehmer, gerade, wenn man es ständig in der Tasche hat oder stundenlang nutzt.

Natürlich hat die schlanke Bauweise ihren Preis. Wer sich für das Air entscheidet, verzichtet auf etwas Akkulaufzeit und Kameravielfalt. Der Akku hält in der Regel bis zum Abend durch, die einzelne 48-Megapixel Kamera liefert solide Bilder – aber das ist es dann auch.

iPhone Air ist minimalistisch gut

Das iPhone Air ist nicht für alle gemacht. Wer maximale Leistung, Zoom oder die längste Akkulaufzeit sucht, greift besser zu einem Pro-Modell. Für alle, die ein leichtes, elegantes und schlichtes Smartphone wollen, ist es das Air dagegen ein echtes Highlight.

Schon nach kurzer Zeit gewöhnt man sich an das geringe Gewicht und möchte es nicht mehr missen. Es passt in Taschen, in die sonst kein Handy passt, und liegt beim Telefonieren angenehm in der Hand. Der Komfort ist beeindruckend, selbst wenn man eine Hülle verwendet.

Design und Handhabung

Die leicht gebogenen Kanten und die matte Ceramic-Shield-Rückseite sehen schick aus, machen das Air aber etwas rutschig. Eine Hülle ist durchaus ratsam, allerdings empfehle ich hier ein Case, das nicht stark aufträgt, um den Formfaktor des Airs nicht unnötig dick zu machen. Trotzdem bleibt das iPhone Air ein Design-Meisterwerk: Es wirkt modern, fast futuristisch, und bringt endlich wieder etwas „Wow“-Effekt in Apples Smartphone-Linie.

Performance, Kamera und Akku

Unter der Haube steckt der neue A19 Pro, der schnell, effizient und zuverlässig das iPhone antreibt. Im Alltag läuft alles butterweich, selbst Spiele bringen das Air kaum ins Schwitzen.

Die Kamera liefert gute Ergebnisse, vor allem bei Tageslicht. Auf ein Ultraweitwinkelobjektiv musst du allerdings verzichten. Dafür punktet die neue Selfie-Kamera mit automatischem Formatwechsel, Dual Capture und besserer Stabilisierung.

Die Akkulaufzeit? Solide, aber kein Highlight. Für die meisten reicht es bis zum Abend. Power-User sollten aber eine Powerbank parat haben, zum Beispiel die perfekt angepasste MagSafe-Batterie von Apple.

Fazit: Ein Statement für Design-Liebhaber

Das iPhone Air ist kein Gerät für alle – und genau das macht es so spannend. Es ist leicht, stylisch und kompromissbereit. Für alle, die ihr Smartphone vor allem fühlen statt nur nutzen wollen, ist es das bisher schönste iPhone.

Es steht für den Mut, Dinge wegzulassen, um ein neues Level an Design zu erreichen. Und vielleicht ist genau das die Zukunft von Apple – dünner, leichter, klarer.