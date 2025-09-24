Ich bin immer noch beeindruckt, wie dünn das iPhone Air wirklich ist. Die Zahl auf dem Papier sagt nicht viel aus, denn du musst das iPhone in den Händen halten, um zu realisieren, wie ultra­dünn das Air wirklich ist. Das Design bringt allerdings Kompromisse mit sich: Unter anderem hat das Air mit 3.149 mAh den kleinsten Akku der neuen iPhone-Modelle. Zum Vergleich: Das iPhone Pro Max in der eSIM-only-Variante bietet starke 5.088 mAh.

Apple liefert für das Akku-Problem direkt eine Lösung. Mit der separat erhältlichen iPhone Air MagSafe Batterie gibt es einen kleinen Stromspender im Rucksack-Design. In typischer Apple-Qualität bekommst du eine dünne Powerbank, die perfekt auf das iPhone Air zugeschnitten ist. Apple nutzt die komplette Rückseite und verwendet einfach denselben Akku, der auch im iPhone Air steckt, noch einmal. Genau aus diesem Grund gibt es weitere 3.149 mAh, allerdings kommt die ganze Power nicht im iPhone an, da es Ladeverluste gibt. Die iPhone Air MagSafe Batterie kann das iPhone Air bis auf circa 65 Prozent aufladen, wenn der Akku leer ist. Das kabellose Laden erfolgt eher langsam mit 12 Watt, die Pro-Modelle schaffen bis zu 25 Watt.

Schneller geht es per Kabel

Wenn du das iPhone Air noch schneller aufladen möchtest, musst du ein Kabel verwenden. Das funktioniert übrigens auch dann, wenn die Powerbank auf der Rückseite angeheftet ist. Ein USB-C-Kabel und ein Netzteil mit mindestens 20 Watt musst du aber in Eigenregie beisteuern. Der USB-C-Port, mit dem man die MagSafe Batterie wieder aufladen kann, fungiert auch als Output – jedoch gibt es hier maximal 7,5 Watt. Ausreichend für die Apple Watch oder AirPods, aber etwas wenig für ein weiteres iPhone.

Funktioniert die iPhone Air MagSafe Batterie mit anderen iPhones?

Ja, aber nicht gut. Die Powerbank ist für das iPhone Air gestaltet und funktioniert mit anderen iPhones nur bedingt. Der MagSafe-Ring ist für das iPhone 16 oder iPhone 16 Pro Max einfach falsch platziert, sodass man die Powerbank nicht magnetisch anbringen kann. Einzige Lösung: Die Powerbank muss quer ans iPhone – und das ist natürlich Quatsch.

iPhone Air MagSafe Batterie ist ziemlich teuer

Die Kapazität ist mit 3.149 mAh ziemlich klein, aber dennoch veranschlagt Apple einen unverschämten Preis von 115 Euro. Die Batterie passt zwar perfekt zum iPhone Air, doch andere MagSafe-Powerbanks kosten nur einen Bruchteil und bieten sogar mehr Kapazität. Die Drittanbieter-Powerbanks passen (zumindest aktuell) zwar nicht so perfekt zum iPhone wie Apples eigene Lösung, doch der Preis ist letztendlich viel zu hoch.

Diese Alternativen gibt es

Bei Amazon findest du zahlreiche Powerbanks mit MagSafe. Wenn es zum Beispiel eine besonders kleine und flache Powerbank sein soll, schau dir die Baseus Picogo AM41 mit 5.000 mAh an, die mit dem aktuellen Coupon nur 29,99 Euro statt 49,99 Euro kostet. Torras hat eine schmale MagSafe-Powerbank mit 5.000 mAh und ausklappbarem Ring im Sortiment, die aktuell 44,99 Euro kostet. Wenn für dich auch eine No-Name-Marke infrage kommt, kannst du sogar für unter 20 Euro zuschlagen.