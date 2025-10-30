Bendy and the Ink Machine: Grusel-Spiel jetzt gratis

Morgen steht Halloween an und ich freue mich schon jetzt darauf, wieder ein paar Kinder und auch Erwachsene zu erschrecken. Der größte Bluetooth-Lautsprecher mitsamt Mikrofon wird den Hausgeist zum Leben erwecken. Wenn ihr euch schon heute Abend gruseln wollt, dann könnt ihr euch das passende Gratis-Spiel im Epic Games Store sichern: Bendy and the Ink Machine.

„Bendy and the Ink Machine ist ein Horror-Action-Rätselspiel in der Ego-Perspektive, das in den frühen Tagen der Animationsgeschichte beginnt und in einer sehr dunklen Zukunft endet“, heißt es vom Entwicklerteam des Spiels.

Ihr übernehmt die Rolle von Henry Stein, der eines Tages einen rätselhaften Brief von seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem berühmten Trickfilmzeichner Joey Drew, erhält. Auf der Suche nach Antworten erkundet ihr die inzwischen verlassene Werkstatt der Joey Drew Studios und taucht dabei tief in Henrys Vergangenheit ein. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem die „Ink Machine“, mit der zahlreiche Animationsfilme und die Figur Bendy erschaffen wurden.

Die Entwickler von Bendy and the Ink Machine ließen sich stark von der BioShock-Reihe inspirieren. Eine gespenstische Atmosphäre, grelle Lichtkontraste und eine Erzählweise, die über Tonaufnahmen vermittelt wird, erzeugen das Gefühl, dass etwas, das einst voller Kreativität und Leben war, nun unheimlich verdorben ist. Das Gameplay kombiniert Rätsel, Erkundung und Kämpfe miteinander.

So könnt ihr Bendy and the Ink Machine herunterladen

Während das Spiel für iPhone und iPad im Apple App Store für 99 Cent verkauft wird, ist der Download aus dem Epic Games Store kostenlos. Dafür ist ein kleiner Umweg notwendig, denn ihr müsst den alternativen App Store auf eurem Gerät installieren. Das ist aber keine große Hürde, auf der Webseite von Epic Games werdet ihr Schritt für Schritt durch die Installation geführt.