Cubenest 3-in-1-Ladegerät jetzt in Orange: Perfekt fürs iPhone 17 Pro

Mit „Comic Orange“ hat sich Apple beim diesjährigen iPhone 17 Pro mal etwas getraut, denn neben Silber und Blau steht das iPhone im auffälligen Orange zum Kauf bereit. Wenn dir die Farbe zusagt, kannst du jetzt ein farblich passendes 3-in-1-Ladegerät von Cubenest kaufen, das ich mir schon selbst ansehen konnte. Das sind meine Erfahrungen.

Der ausklappbare Charger ist wirklich hochwertig verarbeitet und aus gebürstetem Aluminium gefertigt. Der Farbton des Ladegeräts trifft nicht zu 100 Prozent die Farbe des iPhones, allerdings gibt es dennoch ein tolles Match. Optisch ist der Lader von Cubenest natürlich perfekt für das orangene iPhone 17 Pro gemacht.

Lädt das iPhone schnell auf

Darüber hinaus ist das Ladegerät modern ausgestattet, da mit Qi2 und 25 Watt das schnelle Laden unterstützt wird. Innerhalb von 25 Minuten kann man das iPhone 17 Pro von 0 auf 50 Prozent aufladen – im Hoch- oder Querformat. Im aufgeklappten Zustand lässt sich auch die Apple Watch aufladen, da man hinten den Ladepuck ebenfalls ausklappen kann. Da der Charger mit 5 Watt befeuert wird, erfolgt die Aufladung auch hier im Schnelllademodus, wenn die Apple Watch dies unterstützt.

Des Weiteren gibt es im Standfuß eine weitere Lademöglichkeit mit 5 Watt, um die AirPods mit Strom zu versorgen. Da es hier keine Magnete gibt, muss man die AirPods selbst gut ausrichten, damit die Aufladung zuverlässig erfolgen kann.

Mit Netzteil, aber nicht in Orange

Schade finde ich, dass das Ladegerät zwar in knalligem Orange verfügbar ist, allerdings nicht zu Ende gedacht wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass auch das Netzteil sowie das Kabel einheitlich in Orange durchgefärbt wären. Das ist leider nicht der Fall, denn Netzteil und Kabel sind weiß. Bei dem aufgerufenen Preis ist die Dreingabe aber auch zwingend notwendig. Mit 45 Watt gibt es ein starkes Netzteil und das USB-C-Kabel ist hochwertig, da es zusätzlich mit Nylon umflochten ist.

Bestens für unterwegs geeignet

Besonders praktisch finde ich das kleine Etui, in dem Ladegerät, Netzteil und USB-C-Kabel Platz haben, um es sicher zu transportieren. Ich nutze die Kombi sehr gerne unterwegs, da das Cubenest-Ladegerät platzsparend, hochwertig, modern und technisch auf dem Stand der Dinge ist. Da alles im Etui verstaut ist, muss man nicht den Rucksack nach Einzelteilen durchsuchen.

Leider nicht ganz so günstig

Mit 119,99 Euro ist das 3-in-1-Ladegerät von Cubenest keineswegs günstig, allerdings kannst du mit dem Gutschein APPGEFAHREN10 sparen und zahlst „nur“ 107,99 Euro an der Kasse. Immerhin: Der Versand ist mit GLS bis zur Haustür kostenlos, wenn du mit Kreditkarte bezahlst.