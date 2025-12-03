Spotify Wrapped: Streaming-Dienst liefert euch die Top-Hits

Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende. Damit ist es auch mal wieder an der zeit für Spotify Wrapped, die musikalische Jahreszusammenfassung 2025. Falls ihr den Streaming-Dienst auf eurem iPhone nutzt, findet ihr ab sofort ganz oben einen Button „Wrapped“. Über diesen bekommt ihr euren ganz persönlichen Musik-Jahresrückblick geboten. Neben beliebten Klassikern wie „Deine Top-Artists“, „Deine Top-Genres“ und „Deine Top-Songs“ gibt es neue Highlights wie „Dein musikalisches Alter“ und „Wrapped Party“.

Schaut am besten mal selbst rein und schreibt dann gerne euer musikalisches Alter in die Kommentare. Ich bin, zumindest laut Spotify, tatsächlich 7 Jahre junger. 32 hat mein Wrapped-Rückblick ausgespuckt. Ich habe mich also tatsächlich ziemlich gut gefahalten.

Das sind die weltweiten Top-Plätze auf Spotify

2025 bestätigt einmal mehr den musikalischen Siegeszug von Bad Bunny: Der puerto-ricanische Superstar wurde erneut zum globalen Top-Künstler des Jahres gekürt – bereits zum vierten Mal nach 2020, 2021 und 2022.

Auch in der Albumkategorie führt Bad Bunny die Rangliste an: Sein aktuelles Werk DeBÍ TiRAR MáS FOToS überzeugt Fans weltweit und sichert ihm die Spitzenposition.

Der meistgestreamte Song des Jahres kommt jedoch von zwei anderen Weltstars: Die With A Smile von Lady Gaga und Bruno Mars berührte 2025 Millionen von Hörerinnen und Hörern rund um den Globus und wurde zum globalen Top-Song des Jahres.

Im Bereich Podcasts bleibt alles beim Alten – The Joe Rogan Experience behauptet sich bereits zum sechsten Mal in Folge als weltweit meistgehörter Podcast. Auch bei den Hörbüchern gibt es eine klare Nummer eins: Rebecca Yarros begeistert mit Fourth Wing das Publikum und führt die globale Bestenliste an.

Das sind die Musik-Highlights in Deutschland

In Deutschland ist Taylor Swift die absolute Nummer eins. Bei den Top-Alben 2025 in Deutschland landet MOST VALUABLE PLAYA von Jazeek auf Platz eins. „tau mich auf“ von Zartmann ist bei Spotify der Top-Song 2025 in Deutschland. Gemischtes Hack holt erneut den ersten Platz der Top-Podcasts. Habt ihr dazu etwas beigetragen?