HBO Max startet im Januar: Das sind die Preise

HBO Max kommt nach Deutschland und jetzt stehen der genaue Termin als auch die Preise fest. Ab dem 13. Januar 2026 startet HBO Max nicht nur in Deutschland durch, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Lichtstein.

Das sind die deutschen Preise von HBO Max

Der Streaminganbieter von Warner Bros. Discovery bietet dabei verschiedene Pakete an. Das sind die Preise:

Basis mit Werbung : 5,99 Euro/Monat bis zum 31. Dezember 2026, danach 6,99 Euro/Monat ab dem 1. Januar 2027 Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen Videoauflösung in Full-HD

: 5,99 Euro/Monat bis zum 31. Dezember 2026, danach 6,99 Euro/Monat ab dem 1. Januar 2027 Standard : 11,99 Euro/Monat bis zum 31. Dezember 2026, danach 12,99 Euro/Monat ab dem 1. Januar 2027 Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen Videoauflösung in Full-HD 30 Downloads

: 11,99 Euro/Monat bis zum 31. Dezember 2026, danach 12,99 Euro/Monat ab dem 1. Januar 2027 Premium : 16,99 Euro/Monat bis zum 31. Dezember 2026, danach 17,99 Euro/Monat ab dem 1. Januar 2027 Auf 4 Geräten gleichzeitig streamen 4K UHD & Dolby Atmos nach Verfügbarkeit 100 Downloads

: 16,99 Euro/Monat bis zum 31. Dezember 2026, danach 17,99 Euro/Monat ab dem 1. Januar 2027

Darüber hinaus kannst du das Sport-Add-on zu jedem Basistarif für 3 Euro pro Monat hinzufügen.

Dabei bietet das Basis-Abo den Zugriff mit zwei parallelen Streams, während das Standard und Premium-Modell auf Werbung verzichten und gleichzeitig eine Downloadfunktion anbieten. Nur im Premium-Paket gibt es vier gleichzeitige Streams mit 4K-Qualität. Das optionale Sport-Add-On umfasst dabei die Berichterstattung von Eurosport 1 und Eurosport 2.

Auf welchen Geräten funktioniert HBO Max?

HBO Max wird auf ausgewählten Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern, Streamingplayern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen verfügbar sein.

Was streamt HBO Max?

HBO Max streamt eine Mischung aus hochwertigen Originals und großen Blockbustern. Dazu gehören Hit-Serien wie „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „Euphoria“ und „Succession“ sowie Klassiker wie „Game of Thrones“ oder „The Sopranos“. Außerdem bietet der Dienst aktuelle Warner-Bros.-Filme, beliebte Franchises wie „Harry Potter“ und DC, dazu Comedy-Shows, Dokus, Reality-Formate und viele Animationshits von Cartoon Network oder Adult Swim. Auch internationale Produktionen und Max Originals ergänzen das Angebot. Insgesamt setzt HBO Max stark auf Premium-Storytelling, große Marken und exklusive Inhalte.