Riff Riff: Neues Tower-Defense-Spiel ausprobiert

Heute stelle ich euch ein neues Tower-Defense-Spiel vor, das ihr ab sofort im App Store laden und kostenlos anspielen könnt. Riff Riff (App-Store-Link) heißt das bunte Spiel, das, laut App-Store-Beschreibung, bis zu 20 Stunden Spielspaß verspricht. Überzeugen möchte Riff Raff dabei mit einer Vielzahl an verfügbaren Türmen und spannenden Monstern.

Der Einstieg ins Spiel ist ganz im Sinne eines kleinen Tutorials gehalten, sodass ihr die Mechaniken und Steuerungen des Spiels schnell kennenlernen könnt. Im Zuge dessen baut ihr schon die ersten Türme, die dann die jeweiligen Monster abwehren sollen.

Wie in jedem Tower-Defense-Spiel gilt es, die unterschiedlichen Türme geschickt zu platzieren, um die Angreifer schnellstmöglich abzuwehren, ohne dass eure Themen zu großen Schaden nehmen. Die Bauplätze der Türme sind dabei vorgegeben. Ihr könnt aber entscheiden, welche der Plätze ihr nutzen wollt.

So viele verschiedene Türme gibt es in Riff Riff

Insgesamt könnt ihr dabei im Spielverlauf 17 Turmtypen freischalten, die zusätzlich mit sieben Upgrades noch ein wenig aufgemotzt werden können. Das Spiel selbst spielt dann in zwanzig verschiedenen Welten mit jeweils zwei oder mehr Szenen. Diese werden freigeschaltet, wenn ihr ein Level abschließt, in dem ihr eine ausreichende Zahl an Angriffswellen übersteht.

Auch bei der Anzahl der Monster ließen sich die Entwickler nicht lumpen und haben 25 verschiedenen Typen kreiert, die außerdem mit unterschiedlichem Verhalten daherkommen. Praktisch ist auch, dass das Spiel Fehler schnell verzeiht. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Türme, die ihr ungünstig platziert habt, auch entfernen und neu platzieren.

Vollversion für einmalig 6,99 Euro

Das Design des Spiels ist farbenfroh, aber nicht zu bunt und die Fantasiewelt ist wirklich schön illustriert. Auch eine deutsche Sprachversion ist vorhanden, was für einige Nutzer ja immer ein Plus ist.

Schön finde ich auch, dass man das Spiel kostenlos anspielen kann, bevor man sich für einen Kauf entscheiden muss. Dieser kostet dann einmalig 6,99 Euro, was ich für ein Spiel dieser Art durchaus in Ordnung finde – zumal es sich dann werbefrei und ohne weitere Zusatzkosten spielen lässt. Ich empfehle allen Tower-Defense-Fans unter euch auf jeden Fall, Riff Raff einmal auszuprobieren.