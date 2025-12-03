iPhone 17e: Welche Änderungen gibt es für das Display?

Das kommende iPhone 17e soll laut einem Bericht der koreanischen Seite The Elec mit deutlich schlankeren Displayrändern erscheinen, obwohl Apple weiterhin dasselbe OLED-Panel nutzt, das bereits im iPhone 14 und im aktuellen iPhone 16e verbaut ist.

Demnach wird BOE erneut den Großteil der Displays für die zweite Generation des günstigeren „e“-Modells liefern, während Samsung Display und LG Display den Rest übernehmen. Der Bericht widerspricht jedoch früheren Gerüchten: Ein Upgrade auf die Dynamic Island wird darin nicht erwähnt.

Im August behauptete zwar der bekannte Weibo-Leaker Digital Chat Station, dass das iPhone 17e sowohl Dynamic Island als auch den neuen A19-Chip erhalten soll. Das iPhone 16e setzt aber weiterhin auf eine klassische Notch, ähnlich wie iPhone 13 und 14, und wird vom A18-Chip angetrieben. Die Dynamic Island hat Apple erstmals mit dem iPhone 14 Pro eingeführt.

Altes Display, aber dünnere Ränder

Aktuell wirkt daher vor allem eine schlankere Einfassung realistisch. Apple könnte den Rahmen schmaler gestalten, ohne das Display selbst zu verändern, da die Breite der Ränder hauptsächlich vom Gehäusedesign und der Einbindung des Panels abhängt. Somit ließe sich das äußere Erscheinungsbild deutlich modernisieren, ohne die Produktionskosten zu erhöhen.

Die Dynamic Island hingegen wäre ein deutlich komplexeres Upgrade. Apple kann die Funktion nicht einfach in ein Panel mit klassischer Notch integrieren. Der pillenförmige Ausschnitt erfordert eine komplett neue Anordnung der TrueDepth-Kamera, angepasste Sensoren und eine geänderte Displayabdeckung. Dies würde neue Werkzeuge, neue Produktionsschritte und höhere Kosten bedeuten – und damit dem Grundgedanken der günstigen „e“-Reihe widersprechen.

iPhone 17e weiterhin mit 6,1-Zoll Display erwartet

Laut dem Bericht wird das iPhone 17e außerdem weiterhin ein 6,1-Zoll OLED-Display mit 60 Hz verwenden. BOE ist bislang nicht in der Lage, stabile LTPO-Panels für das iPhone zu produzieren, weshalb Apple erneut auf LTPS-Panels setzt, die keine variable Bildwiederholfrequenz unterstützen. Die iPhone-17-Flaggschiffe bleiben hier also klar im Vorteil.

Brancheninsider wie Ming-Chi Kuo, Mark Gurman und The Elec gehen übereinstimmend davon aus, dass das iPhone 17e wie geplant Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.