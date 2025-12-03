Red Dead Redemption: 39,99 Euro oder als Netflix-Game

Der Publisher Rockstar Games ist ja vor allem für seinen großen Erfolg Grand Theft Auto bekannt, er zeichnet sich aber auch für einige andere tolle Action-Spiele verantwortlich. Etwa die Read Dead Reihe – und genau aus der gibt es jetzt eine Neuerscheinung im App Store.

Wobei Neuerscheinung für Red Dead Redemption vielleicht nicht ganz die richtige Bezeichnung ist. Das Action-Adventure ist im Mai 2010 für die PlayStation 3 und die Xbox 360 erschienen. Jetzt könnt ihr diesen Klassiker auch im App Store finden und auf iPhone und iPad spielen.

Aber Achtung: Es gibt Red Dead Redemption gleich zwei Mal im App Store. Einmal als einfache Vollversion für stolze 39,99 Euro. Und dann auch als Netflix-Titel, der mit einem aktiven Streaming-Abonnement ohne weitere Kosten gespielt werden kann.

Dafür müsst ihr mindestens ein iPhone 11, iPad der neunten Generation, iPad mini der sechsten Generation, iPad Air der vierten Generation oder iPad Pro der fünften Generation besitzen. Zudem ist der Download mit 3 GB nicht unbedingt klein.

Das erwartet euch in Red Dead Redemption

Red Dead Redemption ist ein Action-Adventure-Spiel, das im Jahr 1911 im Wilden Westen der USA spielt. Ihr übernehmt die Rolle von John Marston, einem ehemaligen Gesetzlosen, der von der Regierung gezwungen wird, seine früheren Bandenmitglieder zu jagen, um seine Familie zurückzubekommen. Auf seiner Reise durch weite Prärien, staubige Städte und raue Grenzgebiete erlebt Marston zahlreiche Missionen, trifft auf unterschiedlichste Charaktere und steht immer wieder vor moralischen Entscheidungen.

Das Spiel erzählt eine tiefgehende Geschichte über Ehre, Schuld und den Untergang des Wilden Westens in einer Zeit, in der moderne Zivilisation und Gesetz zunehmend die alte Ordnung verdrängen. Neben der Hauptgeschichte bietet Red Dead Redemption eine offene Welt voller Nebenaktivitäten – von Kopfgeldjagden bis zu Kartenspielen – und vermittelt dabei eindrucksvoll die Atmosphäre einer Ära im Wandel.

In der mobilen Version von Red Dead Redemption für iPhone und iPad müsst ihr allerdings auf den Multiplayer-Modus verzichten.