Apple Health: Integration in ChatGPT soll kommen

OpenAI soll Gerüchten zufolge an einer Integration von Apple Health in ChatGPT (App-Store-Link) arbeiten. Das berichtet MacRumors. So soll im Code der aktuellen Version von ChatGPT ein Bild aufgetaucht sein, das das Apple Health Icon zeigt. Der Dateiname soll darauf schließen lassen, dass sich Apple Health künftig mit ChatGPT verbinden lassen können soll. Einen genauen Zeitplan zum Launch dieser Funktion ist aber nicht bekannt.

Das Ziel der Integration, so die Vermutung, soll es sein, ChatGPT zu ermöglichen, eure Health- und Fitnessdaten auszuwerten und die Antworten in Bezug auf diese Gesundheitsdaten zu verbessern und zu personalisieren. Zugriff soll ChatGPT dabei auf Daten aus diversen Bereichen wie Aktivitäten, Schlaf, Ernährung, Atmung und Gehör haben.

Die iPhone-App von ChatGPT wurde am Montag aktualisiert. Die Integration ist aber noch nicht verfügbar. Für wann eine Veröffentlichung der Funktion geplant ist, ist bislang nicht bekannt. Wenn diese kommt, wäre sie aber wohl unter dem Menüpunkt „Apps & Connectors“ zu finden sein. Dort finden sich bereits diverse andere Apps, mit denen ChatGPT verbunden werden kann, wie Dropbox, Google Drive, GitHub und mehr.

Auch ob die Funktion für alle Nutzer verfügbar gemacht werden wird, ist unklar.

Würdet ihr ChatGPT Zugriff auf Apple Health geben?

Ich selbst würde ChatGPT freiwillig nicht den Zugriff auf meine Health-Daten geben. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Bedenken oder würdet ihr euch über die zusätzliche Verbindungsmöglichkeit freuen?