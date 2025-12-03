Yale Linus Smart Lock L2 Lite: Das nächste smarte Türschloss

Der Name Yale reicht bis weit in das 19. Jahrhundert zurück, damals hat Linus Yale das Zylinderschloss erfunden. Genau bei diesem kommen seit einiger Zeit auch Yale Linus Smart Locks zum Einsatz, jetzt ist das neueste Modell verfügbar: Das L2 Lite.

Optisch hat sich einiges getan. Nachdem die bisherigen Smart Locks von Yale riesige Klötze an der Haustür waren, ist das Yale Linus Smart Lock L2 Lite bedeutend kleiner gestaltet. Allerdings kommen recht einfache Materialien zum Einsatz, im Vergleich zum Nuki Smart Lock Pro fühlt sich das Modell von Yale tatsächlich billig an. Es kostet aber eben auch nur die Hälfte.

Die Grundidee des Smart Locks unterscheidet sich auch beim L2 Lite nicht: Ein innen in der Tür steckender Schlüssel wird mit dem Smart Lock gedreht. Ein paar Extras hat sich der Hersteller natürlich einfallen lassen: Durch kurzes Drücken einer Taste von innen wird die Tür entriegelt, und durch längeres Drücken wird die Tür beim Verlassen automatisch mit einer individuell einstellbaren Verzögerung verriegelt. Auch Auto-Unlock ist mit dabei, wobei auch das kein Alleinstellungsmerkmal ist.

Yale Linus Smart Lock L2 Lite setzt auf recht teure Batterien

Definitiv ein Alleinstellungsmerkmal ist die verwendete Art der Batterien. Im Yale Linus Smart Lock L2 Lite kommen drei CR123A-Batterien zum Einsatz, die etwa ein halbes Jahr halten sollen. CR123A könnt ihr euch als halbe AA-Batterien vorstellen. Durch die Lithium-Technologie sind sie 10 Jahre lagerfähig – aber leider auch recht teuer. Für zwei Marken-Batterien dieser Baugröße zahlt man mehr als 5 Euro. Pro Jahr benötigt man für das Yale Linus Smart Lock L2 Lite sechs Stück, womit man auf schlappe 15 Euro Batterie-Kosten pro Jahr kommt. Das ist dann doch schon etwas viel.

Und das ist schade, denn mit seiner recht kompakten Knauf-Bauform und der Kompatibilität mit Matter over Thread sind die sonstigen Voraussetzungen gar nicht so verkehrt. Falls ihr euch das neue Smart Lock von Yale genauer ansehen wollt, könnt ihr es für 139 Euro bei tink.de finden.