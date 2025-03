Nuki Smart Lock Pro: Ohne Zylinder-Tausch und mit Ultra-Optik

Vor rund drei Monaten hat Nuki mit dem Smart Lock Ultra sein bisher modernstes Produkt vorgestellt. Auch uns hat es im Test vollends überzeugt, nur über einen Punkt konnte man sich streiten: Den notwendigen Zylinder-Tausch. Genau um diesen Punkt kümmert sich der Hersteller aus Österreich nun mit dem Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation – hier könnt ihr es direkt im Hersteller-Shop entdecken.

„Das Interesse am Smart Lock Ultra hat all unsere Erwartungen übertroffen und uns den erfolgreichsten Produktlaunch der Nuki-Geschichte beschert. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt so rasch alle Innovationen, die das Ultra ausmachen, auch als voll nachrüstbare Version anbieten können“, so Martin Pansy, einer der zwei Gründer von Nuki.

Auf den ersten Blick sieht das Nuki Smart Lock Pro genau so aus wie das Ultra. Und tatsächlich gibt es nur einen Unterschied, der exakt 12 Millimeter ausmacht. Der Plastikring an der Türseite ist ein kleines Stückchen länger, um genug Platz für den in der Tür steckenden Schlüssel zu bieten. Mitgeliefert werden genau wie bisher zwei Montageplatten zum Kleben oder Schrauben, so dass die Installation des Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation tatsächlich eine Sache von weniger als fünf Minuten ist. Nur mit einem Knauf auf der Innenseite der Tür anstelle eines Schlüssels kommt das neue Pro bisher noch nicht klar.

Nuki Smart Lock Pro ohne Kompromisse in Sachen Leistung

Abgesehen vom etwas längeren Design muss man beim Smart Lock der fünften Generation keine Kompromisse machen. Neben dem absolut hochwertigen Design punktet auch das neue Pro-Modell mit einem bürstenlosen Motor, der das Nuki bei einem Drittel der Größe dreimal schneller macht.

In der App stehen euch dabei drei Modi zur Auswahl: „Insane“ (Auf- oder Zusperren in weniger als eineinhalb Sekunden), „Standard“ (Auf- oder Zusperren in zwei Sekunden), „Gentle“ (Geräuschreduzierung bei geringerer Geschwindigkeit – alles bei doppeltem Sperrvorgang). Das mit einem fest verbauten Akku ausgestattete Smart Lock wird mit einem zwei Meter langen, magnetischen Kabel direkt an der Tür geladen. Es kann aber, falls von euch gewünscht, zum Laden auch abgenommen werden. Mit an Board sind neben Bluetooth natürlich auch WLAN und Matter over Thread.

Wir haben das neue Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation bereits ausprobieren können. Erste Eindrücke haben wir in einem kleinen Video für euch gesammelt, ein abschließender Testbericht folgt in den kommenden Wochen.

Während das Nuki Smart Lock Ultra stolze 349 Euro kostet, wird das Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation für 269 Euro verkauft. Damit liegt der Listenpreis trotz der zahlreichen Verbesserungen sogar 20 Euro unter dem des Vorgängers. Für bestehende Kundinnen und Kunden gibt es zudem ein Upgrade-Programm: Wer von einem beliebigen Nuki Smart Lock (außer dem Ultra) auf das neue Nuki Smart Lock Pro wechselt, erhält einen Türsensor im Wert von 59 Euro oder das Nuki Guarantee Plus Paket kostenlos dazu. Mehr Infos zum Upgrade-Programm findet ihr über diesen Link.

Nuki Smart Lock Pro 5.0 269 EUR jetzt kaufen