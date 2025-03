Nuki Smart Lock Go und „Tap to unlock“-Ankündigung

Heute hat Nuki das neue Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation vorgestellt – es bietet (fast) das grandiose Design des Nuki Smart Lock Ultra und verzichtet auf einen Zylinder-Austausch. Der Hersteller aus Graz hat aber noch zwei weitere Neuigkeiten, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Das Nuki Smart Lock Go ist besonders günstig

Neben den beiden teureren Modellen möchte Nuki auch preisbewussten Smart Home Fans eine günstige Alternative bieten. Als Nachfolger des Nuki Smart Lock 4.0 präsentiert man heute das Nuki Smart Lock Go. „Das Smart Lock Go liefert alle altbewährten Nuki-Funktionen früherer Generationen kombiniert mit einem neuen Technologiepaket“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Vergleich zur direkten Vorgänger-Generation sind nicht mehr nur Bluetooth und Matter over Thread als Funkstandards mit dabei, es ist auch ein WLAN-Modul integriert, das die Nuki Bridge überflüssig macht. Allerdings muss der Fernzugriff mit einer einmaligen Zahlung kostenpflichtig aktiviert werden.

Das Nuki Smart Lock Go ist mit 149 Euro deutlich günstiger als das Nuki Smart Lock 4.0, dessen Listenpreis noch bei 189 Euro lag. Die Fernzugriff-Freischaltung kostet 49 Euro, während die Nuki Bridge offiziell 99 Euro gekostet hat. Optional kann man das Nuki Smart Lock Go auch mit dem 49 Euro teuren aufladbaren Power Pack statt der vier AA-Batterien betreiben.

Nuki Smart Lock Go 149 EUR jetzt kaufen

„Tap to unlock“ bleibt ein Thema bei Nuki

Bereits im November konnten wir berichten, dass Nuki ein neues Keypad mit Unterstützung für „Tap to unlock“ plant. An diesen Plänen hält das Unternehmen weiterhin fest, wie man jetzt noch einmal bekräftigt hat. „Wir planen, ab Verfügbarkeit des Standards, ein Aliro-fähiges Zubehör mit NFC-Unterstützung auf den Markt zu bringen, das mit allen Matter-Smart-Locks von Nuki kompatibel ist“, sagt Jürgen Pansy, einer der Gründer von Nuki.

Bei Nuki glaubt man an Aliro als zukunftsweisenden, einheitlichen Standard für digitale Schlüssel. Aliro wird nicht nur einen „Home Key“ für Apple-Geräte wie iPhone oder Apple Watch bieten, sondern auch Android-Smartphones unterstützen. Wann genau der Standard startet, ist leider noch nicht bekannt.