Dreame L10s Ultra Gen 3: Unfassbar gut ausgestattet für nur 429 Euro

Die wirklich empfehlenswerten Saug- und Wischroboter starten oftmals erst über 1.000 Euro. Nicht unbedingt ein Budget, das viele Haushalte mal eben so locker haben. Umso spannender ist der neue Dreame L10s Ultra Gen 3, der heute für 599 Euro startet. Oder besser gesagt für 429 Euro (Amazon-Link), denn die Neuerscheinung nimmt den Black Friday gleich mit.

Ausgehend vom Preis in Höhe von 429 Euro ist der Dreame L10s Ultra Gen 3 wirklich beeindruckend gut ausgestattet. Hier bleiben für den Otto-Normal-Verbraucher eigentlich keine Wünsche übrig. Aber immer der Reihe nach.

Sehr gute Saugleistung und gute Dock-Ausstattung

Da wäre zunächst einmal die Saugkraft von 25.000 Pascal. Das ist kein absoluter Bestwert, die besten Geräte schaffen 30.000 Pascal. Noch vor einem Jahr wäre das aber absolute Spitze gewesen.

Zudem legt Dreame beim L10s Ultra Gen 3 ein besonderes Augenmerk auf die Kantenreinigung. Die ausfahrbare Seitenbürste sorgt für 100 Prozent Eckabdeckung und dank der MopExtend RoboSwing Technologie werden auch die Wischpads bis zu 4 Zentimetern zur Seite ausgefahren. Zudem bietet der Roboter eine neue SideReach Vacuuming-Funktion. Mit der können Staub und Schmutz präzise entlang von Sockelleisten, Möbelkanten und schwer zugänglichen Ecken aufgenommen werden.

Auch rund um das Dock lesen sich die Features dieses neuen Roboters sehr gut:

Bis zu 100 Tage automatische Staubentsorgung in einen 3,2 Liter Staubbeutel

Automatische Mop-Reinigung, Heißluft-Trocknung und Befüllung des Frischwassertanks (4,5 Liter)

Automatische Nachfüllung der Reinigungslösung

Automatische Frischwasserversorgung und Abwasserableitung über das optionale Water Hookup Kit

Und auch sonst bringt der Roboter alles mit, was man von einem solchen Gerät erwarten würde. Teppiche werden automatisch erkannt und die Wischpads um 19,5 Millimeter angehoben. No-Go-Zonen oder Karten für mehrere Etagen können direkt in der Dreame-App angelegt werden, genau wie ein automatischer Reinigungsplan. Mit einem zukünftigen Software-Update verspricht Dreame auch eine Matter-Anbindung. Solltet ihr in einem Haushalt mit besonders vielen langen Haaren wohnen, könnt ihr den Roboter später mit der praktischen TriCut-Bürste aufrüsten. Insgesamt bekommt ihr für 429 Euro ein richtig gutes Gesamtpaket.