UPDF: Mein liebster PDF-Editor ist so günstig wie noch nie

UPDF ist ein vollwertiger PDF-Editor

Wenn ich mit der Vorschau-App an die Grenzen des Machbaren komme, nutze ich die vielen Features von UPDF. Neben der optimierten Anzeige, bietet die Software zahlreiche Funktionen, um PDFs umfassend zu bearbeiten und zu kommentieren.

Mit dem integrierten Highlighter lassen sich wichtige Textstellen farblich hervorheben. Außerdem können bestehende Texte bearbeitet, neuer Text ergänzt und sogar Bilder oder Links ganz einfach eingefügt werden. Der eingebaute PDF-Bildeditor erlaubt es, Grafiken direkt innerhalb des Dokuments anzupassen, ohne andere Apps bemühen zu müssen. Wird ein Textabschnitt markiert, öffnet sich automatisch ein Kontextmenü, über das sich Änderungen und Formatierungen, etwa Fett- oder Kursivschrift, schnell umsetzen lassen, um den Text individueller zu gestalten.

Auf allen Plattformen verfügbar

Ich nutze UPDF vorwiegend auf dem Mac, da ich ohnehin den ganzen Tag am Computer sitze. Mit Maus und Tastatur ist die Handhabung besonders einfach, doch auch mobil kann man seine PDF-Dateien verwalten und bearbeiten. Das kleine iPhone-Display ist zur Anzeige und schnelle Korrekturen geeignet, allerdings ist das iPad mit großem Bildschirm bequemer. Darüber hinaus ist UPDF auch für Windows sowie Android erhältlich, sodass Haushalte mit verschiedenen Geräten nur eine Lizenz benötigen. Da die Daten per UPDF Cloud synchronisiert werden, stehen die PDFs auf allen Geräten zum Abruf bereit.

Das kann „Deep Research“

Mit Version 2.0 hat UPDF die Funktion „Deep Research“ eingeführt, mit der eine tiefgreifende Recherche möglich ist. Der AI-Chat bringt eine Vielzahl praktischer Funktionen mit, die den gesamten Forschungsprozess deutlich vereinfachen:

Gezielte Keyword- und Paper-Recherche: Der Agent unterstützt bei der präzisen Recherche nach Schlagwörtern und wissenschaftlichen Arbeiten – ideal für Studierende, Forschende und Fachleute, die verlässliche Daten benötigen.

Der Agent unterstützt bei der präzisen Recherche nach Schlagwörtern und wissenschaftlichen Arbeiten – ideal für Studierende, Forschende und Fachleute, die verlässliche Daten benötigen. Automatische Ergebnisaufbereitung : Rohe Rechercheergebnisse werden automatisch analysiert, zusammengefasst und in übersichtliche Berichte überführt.

: Rohe Rechercheergebnisse werden automatisch analysiert, zusammengefasst und in übersichtliche Berichte überführt. Erstellung von Literaturübersichten : Die KI generiert klar gegliederte Literaturberichte, die sich direkt als PDF herunterladen oder kopieren lassen.

: Die KI generiert klar gegliederte Literaturberichte, die sich direkt als PDF herunterladen oder kopieren lassen. Berichte herunterladen und teilen : Alle erstellten Forschungsberichte können angezeigt, exportiert und unkompliziert weitergegeben werden.

: Alle erstellten Forschungsberichte können angezeigt, exportiert und unkompliziert weitergegeben werden. Automatische Quellenangaben : Der Agent erstellt Zitate und Referenzen automatisch, um Genauigkeit und akademische Integrität sicherzustellen.

: Der Agent erstellt Zitate und Referenzen automatisch, um Genauigkeit und akademische Integrität sicherzustellen. Interaktive Dokumentenanalyse: Nutzer können hochgeladene Dokumente direkt durchsuchen, Fragen zu bestimmten Inhalten stellen oder Zusammenfassungen anfordern.

Seitenverwaltung leicht gemacht

Gerade bei umfangreichen PDF-Dokumenten behält man mit UPDF stets den Überblick: Seiten lassen sich mühelos sortieren, neu anordnen oder löschen. Dank der praktischen Drag-and-Drop-Funktion gelingt das besonders intuitiv. Außerdem können einzelne Seiten extrahiert, ersetzt, gedreht oder in separate PDFs aufgeteilt werden.

PDFs flexibel konvertieren

Manchmal muss ein PDF in ein anderes Format überführt werden, etwa für die Weiterbearbeitung in Word oder Excel. UPDF unterstützt die Umwandlung in zahlreiche Formate, darunter Word, Excel, PowerPoint, XML, HTML und mehr – und das, ohne die ursprüngliche Formatierung zu verlieren. Zusätzlich lassen sich beim Export Einstellungen anpassen, etwa zur Dateikomprimierung, um Speicherplatz zu sparen. Mehrere PDFs können zudem zusammengeführt oder mit digitalen Unterschriften versehen werden.

Texterkennung (OCR)

Befinden sich Texte in Bildern oder gescannten Dokumenten, kommt die integrierte OCR-Funktion (Optical Character Recognition) zum Einsatz. Sie erkennt Textinhalte zuverlässig und ermöglicht deren Bearbeitung oder Export in andere Programme wie Word oder Pages. Der Scanvorgang dauert zwar ein wenig, liefert aber präzise Ergebnisse.

Digitale Formulare und Signaturen

Ob Verträge, Anträge oder Formulare: mit UPDF können alle Felder direkt am Computer ausgefüllt und anschließend digital signiert werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Papier und sorgt für einen reibungslosen digitalen Workflow.

Mein Fazit zu UPDF

UPDF ist bei mir nicht ohne Grund eine Standard-App, denn sie bietet Funktionen und Extras, die Apple nicht mit an Bord hat. Das Programm ist benutzerfreundlich, modern gestaltet und einfach zu bedienen. Wie auch bei anderen Tools üblich, muss die KI-Anbindung zusätzlich entlohnt werden. Aktuell geht das deutlich günstiger, denn das folgende Angebot ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.