SwitchBot KI Art Frame: Digitaler E-Ink-Bilderrahmen jetzt offiziell vorbestellbar

Es ist noch gar nicht so lange her, das wir über die neuen InkPoster von PocketBook berichtet haben. Die in drei Größen erhältlichen digitalen Bilderrahmen setzen auf ein energiesparendes E-Ink-Farbdisplay, um Bilder und Kunstwerke anzeigen zu können. Und auch ein weiterer Hersteller mischt auf dem Markt für E-Ink-Posterrahmen mit: SwitchBot hat während der diesjährigen IFA 2025 in Berlin den SwitchBot KI Art Frame vorgestellt, der nun verfügbar gemacht wird.

Laut eigener Aussage ist der SwitchBot KI Art Frame „der weltweit erste KI-gesteuerte Color E-Ink Art Frame“, der von NanoBanana betrieben wird. Ausgestattet mit E-Ink Spectra 6-Technologie imitiert der SwitchBot KI Art Frame die Textur und Tiefe echter Gemälde mit farbintensiven, schichtartigen Darstellungen, die an Ölgemälde erinnern, und einer papierähnlichen Oberfläche. Das Display ist blendfrei, ohne Hintergrundbeleuchtung und daher angenehm für die Augen, wodurch es unabhängig von der Beleuchtung den Eindruck eines echten Kunstwerks vermittelt.

Über die zugehörige SwitchBot-App kann man täglich neue Kunstwerke hochladen, organisieren und aktualisieren. Es lassen sich bis zu zehn Bilder lokal speichern oder neue Motive über die App synchronisieren. Der KI Art Frame ist in den Größen 7,3 Zoll, 13,3 Zoll und 31,5 Zoll erhältlich und kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden.

KI-gestützte Kreativität mit NanoBanana

Ein zentrales Highlight des innovativen Nutzungserlebnisses ist das AI-Studio, betrieben durch NanoBanana. Es ermöglicht den Nutzern und Nutzerinnen, mit Hilfe der AI Art Prompt- oder AI Art Remix-Technologie eigene Kunstwerke zu erstellen oder bestehende Bilder zu verändern. Die AI Art Prompt-Funktion ermöglicht es, Texteingaben einzeln oder in Kombination mit visuellen Elementen zu verwenden, um neue Kunstwerke zu erstellen. Außerdem können hochgeladene Skizzen oder Kritzeleien in neue künstlerische Ausdrucksformen verwandelt werden, wodurch alltägliche Momente zu digitalen Meisterwerken werden sollen.

Mit AI Art Remix kann man darüber hinaus Fotos oder Zeichnungen in Kunstwerke verwandeln, die Ölgemälden, Aquarellen oder sogar Anime-inspirierter Kunst ähneln. Ein 30-tägiger kostenloser Testzeitraum bietet bis zu 400 KI-Generierungen pro Monat; danach kostet das Abonnement 4,99 Euro/Monat.

Der SwitchBot KI Art Frame verfügt über einen eingebauten 2.000-mAh-Akku, der bei einem Bildwechsel pro Woche bis zu zwei Jahre hält. Energie wird nur beim Bildwechsel verbraucht, und da keinerlei Kabel sichtbar sind, bleibt das Erscheinungsbild eines klassischen Bilderrahmens vollständig erhalten.

Der Rahmen selbst besteht aus einer hochwertiger Aluminiumlegierung und ist austauschbar, um zu verschiedenen Einrichtungsstilen zu passen. Er ist außerdem kompatibel mit den Rödalm-Rahmen von IKEA, wodurch sich der Rahmen leicht wechseln und an das eigene Zuhause anpassen lässt. „Das minimalistische Design sorgt für eine elegante Optik und ermöglicht flexible Platzierung – einzeln oder als Teil einer kuratierten Galeriewand“, heißt es von SwitchBot auch dazu.

Preise und Verfügbarkeit

Der SwitchBot KI Art Frame ist ab sofort über die offizielle SwitchBot-Website vorbestellbar, die Preise liegen bei 149,99 Euro (7,3 Zoll), 349,99 Euro (13,3 Zoll) und 1.499,99 Euro (31,5 Zoll). Die Auslieferung soll je nach Größe Anfang Dezember dieses Jahres (7,3 Zoll, 13,3 Zoll) oder im März 2026 (31,5 Zoll) erfolgen.