Zendure SolarFlow Mix: Modulares Energie-Ökosystem für das vernetzte Zuhause

Mit der neuen SolarFlow-Mix-Serie bringt Zendure ein modulares Heimenergiesystem auf den europäischen Markt, das über klassische Balkonspeicher hinausgeht. Gemeinsam mit Terra Connect hat das Unternehmen die neue Produktlinie jetzt offiziell für Deutschland vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen intelligente Plug-in-HEMS-Lösungen, die Photovoltaik, Batteriespeicher und Smart-Home-Komponenten zu einem zentral gesteuerten Energie-Ökosystem verbinden.

Die SolarFlow-Mix-Serie umfasst drei unterschiedliche Produktausführungen, die auf derselben Technologieplattform basieren und sich an verschiedene Haushaltsgrößen richten. Das Flaggschiff SolarFlow 4000 Mix Pro liefert bis zu 4 kW bidirektionale AC-Leistung, unterstützt PV-Anlagen mit bis zu 13 kW und lässt sich auf eine Batteriekapazität von 8 bis 50 kWh erweitern. Laut Hersteller können Vier-Personen-Haushalte ihre Stromkosten damit um bis zu 91 Prozent senken.

Für bestehende PV-Anlagen ist das SolarFlow 4000 Mix AC+ gedacht. Die AC-gekoppelte Nachrüstlösung bietet einen 5-kW-AC-Eingang, bis zu 4 kW Dauerleistung und ebenfalls skalierbare Speichergrößen von 8 bis 50 kWh. Kleinere Haushalte adressiert dagegen das kompakte SolarFlow 3000 Mix AC+ mit 3 kW Leistung und integrierten 8 kWh Batteriespeicher. Auch mobile und netzunabhängige Einsatzszenarien sollen damit möglich sein.

Zendure setzt auch auf KI

Technisch setzen alle Systeme auf HEMS 2.0, die KI-gestützte Plattform ZENKI 2.0 AI, das Betriebssystem ZEN+OS sowie das Sicherheitskonzept ZenGuard. Ergänzt wird das Ganze durch ZenWave, einen dynamischen Stromtarifservice, der sich an Echtzeitpreisen der europäischen Strombörse orientiert. Die Systeme erreichen laut Hersteller bis zu 10.000 Ladezyklen, eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren und eine Round-Trip-Effizienz von bis zu 90 Prozent. Zudem bleiben die Speicher über einen dedizierten PV-IN-AC-Port kompatibel zu Wechselrichtern anderer Anbieter.

Zusammen mit dem neuen PowerHub will Zendure die SolarFlow-Mix-Serie zu einem vollständigen Energie-Ökosystem ausbauen. Der Hub koordiniert PV-Anlage, Speicher, Netzstrom, Wärmepumpe und E-Auto-Ladestation in Echtzeit und soll die Installationskosten deutlich reduzieren. Unterstützt wird der Deutschland-Launch durch Terra Connect, das Vertrieb, Schulungen und Installationsnetzwerk für die neue Plattform übernimmt.

Kunden von Terra Connect haben als erste die Chance, die SolarFlow-Mix-Serie zu erwerben. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.