Apple entwickelt automatische Diebstahlsperre für das iPhone: So soll sie funktionieren

Apple arbeitet an einer neuartigen Sicherheitsfunktion, die iPhones automatisch sperrt, sobald das System erkennt, dass das Gerät dem Nutzer oder der Nutzerin gewaltsam entrissen wurde. Diese Innovation zielt darauf ab, eine kritische Schwachstelle zu schließen: Bisher können Diebe, die ein entsperrtes iPhone in die Hände bekommen, trotz bestehender Schutzmechanismen wie „Wo Ist?“ oder der Aktivierungssperre Schaden anrichten.

Die neue Technologie nutzt Sensoren wie den Beschleunigungsmesser, um ungewöhnliche Bewegungen, etwa ein plötzliches Wegreißen, zu erkennen. Ähnlich wie bei Android-Geräten soll das iPhone dann sofort gesperrt werden. Doch Apple geht noch einen Schritt weiter: Die Funktion prüft zusätzlich, ob das Gerät in der Nähe einer gekoppelten Apple Watch ist. Fehlt diese Verbindung, könnte dies ein weiteres Indiz für einen Diebstahl sein.

Auch der Standort spielt eine Rolle. Die Funktion berücksichtigt, ob das iPhone mit einem bekannten WLAN-Netzwerk verbunden ist oder sich an einem vertrauten Ort wie Zuhause oder im Büro befindet. Befindet sich das Gerät plötzlich an einem unbekannten Standort, wird nicht nur die Sperre aktiviert, sondern auch der Zugriff auf sensible Bereiche, beispielsweise Apple Pay oder persönliche Daten, weiter eingeschränkt.

9to5Mac entdeckte Code mit neuen Sicherheitsfunktionen

Bisherige Schutzmaßnahmen von Apple wie die zeitgesteuerten Sicherheitsverzögerungen bei Änderungen der Apple-ID reichen oft nicht aus, um Diebe zu stoppen. Die neue Funktion soll diese Lücke schließen und Nutzer bzw. Nutzerinnen besser vor den Folgen eines Diebstahls schützen. Besonders in Großstädten, wo Handydiebstähle an der Tagesordnung sind, könnte diese Technologie einen entscheidenden Unterschied machen.

Von 9to5Mac entdeckter Code deutet darauf hin, dass die Entwicklung bereits weit fortgeschritten ist. Wann Apple die Funktion offiziell vorstellen wird, steht jedoch noch nicht fest. Angesichts der Dringlichkeit des Problems könnte die Ankündigung aber früher als später erfolgen.