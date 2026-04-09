Homematic IP: Neuer Türschlossantrieb pro vorgestellt

Die Haustür ist der zentrale Zugang zum Zuhause und damit auch die erste Stelle, an der man in Sachen Einbruchsschutz ansetzen sollte. Mit dem „Türschlossantrieb pro“ hat der Hersteller Homematic IP eine Lösung vorgestellt, die nicht nur eine flexible Zutrittssteuerung, sondern durch integrierte Sensorik und automatisierte Abläufe auch den Schutz vor unberechtigtem Zutritt erhöht.

Der Homematic IP Türschlossantrieb pro ist mit Sensoren ausgestattet, die Lageveränderungen und Erschütterungen an der Tür erkennen. Bei verdächtigen Aktivitäten sendet das System eine Push-Nachricht an das euer iPhone. Optional lässt sich eine verbundene Alarmsirene aktivieren, um auf Manipulationsversuche aufmerksam zu machen. Zudem erkennt das Gerät Sabotageversuche direkt am Schloss und meldet diese.

Ein zentrales Merkmal ist die Protokollierung aller Öffnungs- und Schließvorgänge in der Homematic IP App. Das System unterscheidet dabei, ob die Tür von innen per Drehrad oder von außen mit einem Schlüssel bedient wurde. So lässt sich nachvollziehen, wer wann Zutritt hatte – ein Vorteil, um unbemerkte Zugänge mit Zweitschlüsseln zu verhindern.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Möglichkeit, die Tür zu festgelegten Zeiten automatisch zu verriegeln, etwa nachts oder nach jedem Öffnen. Eine integrierte Türzustandserkennung stellt sicher, dass die Tür vor dem Verriegeln vollständig geschlossen ist. Das reduziert die Gefahr, dass die Tür versehentlich unverschlossen bleibt.

Auch individuelle Zutrittsberechtigungen lassen sich einstellen

Ein weiteres Feature ist die individuelle Verwaltung von Zutrittsberechtigungen. Nutzer legen fest, wer die Tür an bestimmten Tagen und Uhrzeiten öffnen darf. Optional lassen sich Berechtigungen mit einem Start- und Enddatum versehen. Das ist ideal für Reinigungskräfte, Pflegedienste oder Gäste, die nur zeitweise Zutritt benötigen. So entfällt die Notwendigkeit, Ersatzschlüssel auszugeben.

Der Homematic IP Türschlossantrieb pro ist ab sofort in vier Designvarianten erhältlich: weiß, anthrazit, weiß-silber und anthrazit-silber. Erhältlich ist es für 249,95 Euro.