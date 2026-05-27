Wago Home Relay: Unterputz-Modul mit Matter over Thread jetzt erhältlich

Im Frühjahr hat Wago seine mutmaßlich ersten Produkte für das Smart Home vorgestellt. Mittlerweile sind die ersten Varianten des Wago Home Relay im Einzelhandel erhältlich, unter anderem auch bei Amazon. Vor dem Kauf gilt es aber einige Details zu beachten.

Das Wago Home Relay ist entweder mit Matter over WiFi oder Matter over Thread erhältlich, um Gerät auch mit Apps wie etwa Apple Home ein- und ausschalten zu können. Zudem gibt es das Home Relay für bis zu 6 Ampere oder 16 Ampere Last. Damit ist es entweder für kleinere Verbraucher mit bis zu 1.380 Watt Leistung oder große Hausgeräte mit bis zu 3.680 Watt Leistung geeignet. Zudem gibt es die Wago Home Blind Control mit 3 Ampere für elektronische Jalousiesteuerung, etwa in Verbindung mit einem 2‑fach-Taster. Oder auch den Wago Home Dimmer als elektronischer Helligkeitsregler in der Unterputzdose.

Bei Amazon kommt ihr das klassische Wago Home Relay mit bis zu 16 Ampere und Matter over Thread. Mit einem Preis von über 70 Euro ist das kleine Gadget definitiv kein Schnäppchen. Dafür will der Hersteller aber mit Komfort und vor allem Sicherheit punkten. Neben Matter over Thread, das im Vergleich zu WiFi die wohl bessere Wahl sein dürfte, gibt es einige weitere Vorteile gegenüber günstigeren China-Herstellern.

Wago Home Relay ist vom VDE zertifiziert

So sind die Wago-Produkte VDE-zertifiziert und entwickelt gemäß IEC 62443-4-1. Ein Prüfsiegel des deutschen Verbands der Elektrotechnik haben wir bei Herstellern wie Shelly, Eltako oder Meross bisher noch nicht gesehen. Für die erhöhte Sicherheit ist allerdings auch etwas mehr Platz notwendig, mit Abmessungen von 46 × 46 × 22 Millimetern ist das Unterputzmodul nicht sonderlich kompakt.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sind de typischen Federklemmen, die man auch von anderen Wago-Produkten kennt. Damit ist das Anbringen und auch Entfernen der Kabel besonders einfach gestaltet und nicht so fummelig wie sonst mit einem Mimi-Schraubendreher.