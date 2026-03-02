Shelly stellt neue neue Zwischenstecker vor: Das können sie

Die Welt der intelligenten Haussteuerung wird immer vielfältiger, und auch der bei uns im Blog bereits zahlreich erwähnte Hersteller Shelly setzt 2026 mit der Erweiterung seines Portfolios an smarten Zwischensteckern neue Maßstäbe. Nach dem Erfolg des Shelly Plug S Gen3 bringt das Unternehmen nun zwei weitere Modelle auf den Markt: den Shelly Plug M Gen3 und den Shelly Plug PM Gen3. Damit bietet Shelly für nahezu jeden Anwendungsfall die passende Lösung, seien es kompakte Einsteigerprodukte oder eine leistungsstarke Variante für energieintensive Geräte. Wir stellen alle Neuerscheinungen vor.

Shelly Plug S Gen3: Bewährter Klassiker für den Einstieg

Der Shelly Plug S Gen3 bleibt ein klarer Favorit unter Smart Home-Fans. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 12 Ampere eignet er sich ideal für den Betrieb von Tischlampen, Fernsehern oder anderen kleineren Elektrogeräten. Dank integrierter Leistungsmessung lassen sich Stromfresser und versteckte Standby-Verbräuche in Echtzeit identifizieren. Mit Unterstützung für WLAN, Bluetooth, Matter und sogar einer eigenständigen Z-Wave-Variante bietet der Plug S Gen3 über die eigene App, per Sprachsteuerung oder Automatisierung maximale Flexibilität. Der Shelly Plug S Gen3 gibt es aktuell für 72,49 Euro bei Amazon.

Shelly Plug M Gen3: Mehr Leistung für anspruchsvolle Geräte

Für Nutzer und Nutzerinnen, die leistungsstärkere Geräte steuern möchten, ist der neue Shelly Plug M Gen3 die richtige Wahl. Mit einer Kapazität von bis zu 13 Ampere eignet er sich für Heizgeräte, Kaffeemaschinen oder Waschmaschinen, vorausgesetzt, die Spitzenwerte bleiben unter 3.000 Watt. Wie sein kleinerer Bruder verfügt auch der Plug M Gen3 über eine präzise Leistungsmessung und unterstützt WLAN, Bluetooth sowie Matter. So bleibt die Kontrolle über den Energieverbrauch stets transparent und nutzerfreundlich. Der Plug M Gen3 kostet im Shelly-Webshop 12,99 Euro zuzüglich Versand.

Shelly Plug PM Gen3: Präzise Verbrauchsanalyse ohne Schaltfunktion

Wer den Fokus auf die Überwachung des Stromverbrauchs legt, findet im Shelly Plug PM Gen3 die optimale Lösung. Der Zwischenstecker ist speziell für die reine Leistungsmessung ohne Schaltfunktion konzipiert und eignet sich für Geräte bis zu 16 Ampere. Ideal für Kühlschränke, Gefrierschränke oder Balkonkraftwerke, die dauerhaft in Betrieb sind, ermöglicht der Plug PM Gen3 eine detaillierte Analyse der Energieflüsse. Dank WLAN- und Bluetooth-Konnektivität lässt er sich nahtlos in bestehende Smart Home-Systeme integrieren und hilft, im Ernstfall bei Stromausfällen schnell reagieren zu können. Der Shelly Plug PM Gen3 ist ab 25 Euro bei Amazon zu haben.

Outdoor Plug S Gen3: Intelligente Steuerung für den Außenbereich

Bereits seit Anfang 2025 im Sortiment, bringt der Outdoor Plug S Gen3 Smart Home-Funktionen ins Freie. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 12 Ampere und IP44-Schutz ist er perfekt für Gartenbeleuchtung, Wasserpumpen oder Elektrogrills geeignet. Auch dieses Modell unterstützt WLAN, Bluetooth und Matter, und ist zudem als Z-Wave-Variante erhältlich. So bleibt die Steuerung von Außenanlagen stets flexibel und wetterfest. Der Outdoor Plug kostet aktuell 27,59 Euro bei Amazon.

Power Strip 4 Gen4: Vierfach smarter Komfort für mehrere Geräte

Die Power Strip 4 Gen4 verwandelt eine klassische Steckdosenleiste in eine intelligente Schaltzentrale. Vier einzeln steuerbare Steckdosen (jeweils bis zu 12 Ampere) ermöglichen die unabhängige Kontrolle von Monitoren, Dockingstationen oder Entertainment-Geräten. Mit WLAN-, Bluetooth- und Matter-Unterstützung integriert sich die Power Strip 4 Gen4 mühelos in moderne Smart-Home-Umgebungen. Zu Preisen ab 56,90 Euro ist der Shelly Power Strip bei Amazon erhältlich.

Mit der Erweiterung seines Portfolios unterstreicht Shelly seinen Anspruch, nutzerfreundliche und interoperable Smart-Home-Lösungen anzubieten. Egal, ob Einsteiger oder Technik-Profi: Für fast jede Anwendung gibt es nun den passenden smarten Zwischenstecker.