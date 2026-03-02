Ortlieb Vario High Vis: Rucksack-Radtaschen-Hybrid vereint Funktion und Sicherheit

Es ist mittlerweile auch schon wieder rund zweieinhalb Jahre her, dass ich die praktische Kombination aus Rucksack und Radtasche, den Ortlieb Vario PS, bei uns im Blog vorgestellt habe. Über einen sogenannten „Flap“, ein Stoffsegel samt Haltehaken, kann die Radtasche mit Ortliebs bewährtem QL2.1-Befestigungssystem blitzschnell zu einem Rucksack samt bequemem Rückenpolster und integriertem Brustgurt umgewandelt werden.

In einer Zeit, in der Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr immer wichtiger werden, will das 1982 gegründete Unternehmen Ortlieb mit dem Vario High Vis neue Maßstäbe setzen. Der deutsche Hersteller aus Heilsbronn ist weltweit bekannt für wasserdichte Fahrradtaschen und Outdoor-Ausrüstung und hat mit der Rucksack-Radtaschen-Combo ein Produkt im Portfolio, das für eine erweiterte Sicherheit im Straßenverkehr sorgen soll. Besonders Pendler, Fahrrad-Fans und Outdoor-Enthusiasten profitieren von der Kombination aus hoher Sichtbarkeit und robuster Verarbeitung.

Der Ortlieb Vario High Vis lässt sich in Sekundenschnelle vom Rucksack zur Radtasche umwandeln. Der Rolltop-Rucksack hat ein Leergewicht von 1.550 Gramm, ist 47 x 31 x 22 cm groß und verfügt über ein flexibles Volumen von rund 26 Litern. Die Zuladung der Tasche beträgt maximal 9 Kilogramm. Das verwendete Material ist PU-beschichtetes Nylon und Cordura, und nach IP64 komplett wasserdicht, so dass die transportierten Dinge im Inneren der Tasche immer trocken bleiben und auch einen Regenguss, Matschfahrten und ähnliches gut überstehen. Und wie immer bei Ortlieb gilt: Die Herstellung der Produkte erfolgt in Deutschland in einer eigenen Fabrik in Heilsbronn, was heutzutage eine absolute Seltenheit ist.

Strahlend helle Reflexion bei Dunkelheit

Der Name deutet bereits ein Kernfeature des Vario High Vis an: Mit seinem Flap-Gewebe mit eingearbeitetem Reflexgarn sorgt der Rucksack dafür, dass man auch bei Dämmerung oder schlechten Wetterbedingungen gut sichtbar ist. Das mattschwarz wirkende Reflexgarn reflektiert bei Dunkelheit ähnlich wie Warnwesten strahlend hell. Reflexionen finden sich für bessere Sichtbarkeit im Verkehr auch an den Seiten. Studien zeigen, dass helle und reflektierende Kleidung das Unfallrisiko im Straßenverkehr deutlich reduziert.

Das Quick-Lock-2.1-System befestigt die Tasche werkzeugfrei an Gepäckträgern von 8 bis 16 mm Durchmesser, inklusive eines Anti-Scratch-Schutzes und eines Haltegriffs zum schnellen Abnehmen der Radtasche. Wie immer liefert Ortlieb auch mehrere Reduzierstücke mit, um für verschiedene Gepäckträger-Durchmesser einen sicheren Sitz zu garantieren. Im Inneren der Tasche wartet ein gepolstertes Laptopfach mit Maßen von 36 x 24,5 x 2,5 cm sowie ein kleines Reißverschluss-Fach für Schlüssel, Smartphone, Powerbank und ähnliches. An einer Außenseite wurde zudem eine Netztasche für eine Wasserflasche angebracht, und auf einer Seite des Flaps gibt es ein (nicht wasserdichtes) Reißverschlussfach. Ein Rollverschluss mit Haken zum Verschließen garantiert die Wasserdichtigkeit des Vario High Vis.

Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit großes Thema bei Ortlieb

Zur Ausstattung des Ortlieb Vario High Vis gehört wie auch beim Vario PS ein großes Hauptfach inklusive eines gepolsterten Laptopfachs, in dem vor der ersten Benutzung eine verstärkte und rutschfeste Kunststoffplatte in Laschen am Boden fixiert wird. Bei meinem Testexemplar gestaltete sich diese Aufgabe wie schon beim Vario PS knifflig, da ich in den Tiefen des Rucksackfachs kaum etwas sehen konnte und schlussendlich eine Taschenlampe zur Hilfe nehmen musste. Ist dieser Schritt aber erst einmal erledigt, steht der Rucksack fest auf dem Boden und ist zudem auf der Unterseite vor Nässe und Stürzen geschützt. Ortlieb hat diesen Schritt gewählt, um den Vario High Vis in einem kleineren Paket verschicken und damit auch CO2 einsparen zu können. Für diesen lobenswerten Schritt habe ich die kleine Bastelei gern in Kauf genommen.

Ortlieb legt generell großen Wert auf Nachhaltigkeit: Der Vario High Vis ist nicht nur langlebig, sondern auch reparaturfreundlich. Defekte Reißverschlüsse oder Risse lassen sich dank des modularen Aufbaus und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen gut beheben. Zudem setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und recycelbare Materialien. Ortlieb gibt darüber hinaus fünf Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung: Sollte der Vario High Vis doch einmal beschädigt werden, lässt sich vom Gurt bis zur Schnalle fast alles reparieren. Selbst wenn ein Modell nicht mehr produziert wird, sind Ersatzteile dafür noch mindestens zehn Jahre verfügbar.

Einfaches Nachrüsten des High-Vis-Flaps möglich

Auch wer bereits eine Vario-Rucksack- und Radtaschen-Kombination besitzt, muss auf eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr nicht verzichten. Ortlieb bietet nämlich auch für bestehende Vario-Taschen eine Nachrüst-Option für einen High-Vis-Flap an. Das Flap High-Vis kostet 90 Euro und genauso praktisch wie alle anderen Flaps des Vario, unabhängig von Farbe und Befestigungssystem: Eine integrierte Tasche sorgt für zusätzlichen Stauraum und eine Außentasche mit Reißverschluss bietet Platz für kleinere Gegenstände wie Smartphone oder Schlüssel. Die Umrüstung funktioniert ganz einfach und wird in einer mitgelieferten Anleitung für den kompletten Vorgang anschaulich beschrieben.

Für weitere Sicherheit beim Radeln bietet Ortlieb auch ein sogenanntes QL2-Lock als Zubehör an, ein kleines Radtaschen-Schloss, das alle Taschen des Herstellers mit QL2.x-Halterung am Gepäckträger sichert. Das Schloss bleibt nach dem Entriegeln geöffnet, um die Ein- und Aushängung der Tasche nicht zu beeinträchtigen. Es lässt sich zudem mühelos am Quick-Lock System platzieren und werkzeuglos montieren.

Der Ortlieb Vario High Vis lässt sich auf der Website des deutschen Unternehmens zum Preis von 250 Euro bestellen, der Versand ist kostenlos. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Radfahren oder auf Outdoor-Touren: Wer Wert auf Sichtbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit legt, findet hier ein Produkt, das keine Wünsche offen lässt.