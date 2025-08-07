Teufel Rockster Cross 2: Neuer Bluetooth-Lautsprecher hält bis zu 46 Stunden durch

Der deutsche Audio-Hersteller Teufel ist hier im Blog schon zahlreich Bestandteil unserer Berichterstattung gewesen. Nun gibt es Neues aus Berlin zu vermelden: Teufel hat mit dem Rockster Cross 2 einen neuen Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, der mit einigen spannenden Features aufwartet und sich vor allem für Personen eignet, die ein robustes und lang durchhaltendes Gerät mit kraftvollem Sound suchen.

Das Gehäuse des neuen Teufel Rockster Cross 2 ist nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt und soll laut Herstellerangabe „für jedes Outdoor-Abenteuer“ geeignet sein. Im Vergleich zur Vorgänger-Generation hat Teufel zudem einige Verbesserungen vorgenommen und so unter anderem eine USB-C-Lademöglichkeit und einen breiteren Tragegurt verbaut. Darüber hinaus gibt es den Rockster Cross 2 auch in zwei neuen Farbvarianten: Das bisherige klassische Teufel-Design in Schwarz mit roten Akzenten bleibt erhalten und wird mit den Designs Black & Green sowie Light Gray ergänzt.

Für ausgedehnte Outdoor-Aktivitäten hält der neue Rockster Cross 2 eine satte Akkulaufzeit von bis zu 46 Stunden mit einer Ladung bereit, und das trotz der Verstärkerleistung von 39 Watt. Ebenfalls zum Einstz kommt ein 2-Wege-System mit zwei Hochtönern, Subwoofer und zwei rückseitigen Passivmembranen. Bluetooth 5.2 mit AAC sorgt für stabile Verbindungen mit Reichweiten von bis zu 15 Metern, und dank Multipoint-Feature können zwei Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden werden. Für längeren Soundgenuss lassen sich verbundene Geräte auch über eine Powerbank-Funktion über den Speaker aufladen.

Outdoor-Modus für optimierten Klang im Freien

Für eine zusätzliche Klangverbesserung sorgt die hauseigene Teufel-Technologie Dynamore, die „für ein deutlich breiteres Stereo-Panorama“ sorgen soll. Zudem kommt beim Rockster Cross 2 ein optionaler Outdoor-Modus zum Einsatz, der einen optimierten Klang im Freien verspricht. Steht der Lautsprecher auf dem Boden, kann er zudem für einen optimalen Abstrahlwinkel angewinkelt aufgestellt werden. Und auch die Bedienung ist laut Teufel kinderleicht:

„Die Bedienung vom Rockster Cross 2 wurde komplett überarbeitet. Alle Tasten sind nun in einem Element auf der Geräteoberseite zu finden. Die Bedienelemente sind angenehm groß und leicht zu ertasten. Alternativ erfolgt die Steuerung über die Teufel Go-App inklusive Klanganpassungen per Equalizer. Über eine Taste am Gerät oder per App werden zwei Rockster Cross 2 zum Stereo-Paar gekoppelt. Alternativ lassen sich bis zu 100 kompatible Teufel-Lautsprecher in Reihe schalten.“

Der neue Teufel Rockster Cross 2 ist ab sofort zum Preis von 299,99 Euro in allen Teufel Stores sowie im Teufel-Webshop erhältlich. Dort haben Musik-Fans die Auswahl zwischen den drei Farbvarianten Black & Red, Black & Green und Light Gray. Ebenfalls erhältlich ist das Rockster 2 Stereo-Set zum Preis von 569,99 Euro.