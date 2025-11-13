Weltweit am häufigsten heruntergeladenes Handyspiel kommt auf Apple Arcade

Apple Arcade legt zum Jahresende noch einmal kräftig nach, denn ab Donnerstag, dem 4. Dezember, erweitert Apple seinen Spiele-Dienst um gleich fünf neue Titel. Darunter ist auch das wohl bekannteste Handyspiel der Welt: Subway Surfers. Der beliebte Endlos-Runner wurde seit 2012 Milliarden Male heruntergeladen und bekommt nun eine exklusive Premium-Version namens Subway Surfers+ (App Store-Link).
In dieser Arcade-Edition bleibt das Gameplay unverändert rasant, doch es gibt keine Werbung und keine In-App-Käufe. Das heißt: uneingeschränkter Spielspaß mit neuen Möglichkeiten, Charaktere wiederzubeleben, Items zu sammeln und Fortschritte zu sichern – ganz ohne Mikrotransaktionen.
Neben Subway Surfers+ starten am 4. Dezember vier weitere Titel:
- „SpongeBob: Patty Pursuit 2“: Das witzige Jump’n’Run-Abenteuer geht in die nächste Runde.
- „PowerWash Simulator“: Mit dem Hochdruckreiniger durch die Welt, um Fahrzeuge, Häuser und Co. zum Glänzen zu bringen.
- „Cult of the Lamb: Arcade Edition“: Der preisgekrönte Roguelite-Hit als mobile Version.
- „NARUTO: Ultimate Ninja STORM+“: Der kultige 3D-Kampfklassiker aus dem Anime-Universum.
- „Glassbreakers: Champions of Moss“: Echtzeit-Multiplayer-Action-Strategiespiel (ab heute erhältlich)
Apple Arcade bietet Zugriff auf Hunderte von Spielen für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro und verzichtet auf Werbung oder In-App-Käufe. Das Abo kostet 6,99 Euro im Monat und ist auch in den Apple-One-Paketen enthalten.