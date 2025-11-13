Weltweit am häufigsten heruntergeladenes Handyspiel kommt auf Apple Arcade

Apple Arcade legt zum Jahresende noch einmal kräftig nach, denn ab Donnerstag, dem 4. Dezember, erweitert Apple seinen Spiele-Dienst um gleich fünf neue Titel. Darunter ist auch das wohl bekannteste Handyspiel der Welt: Subway Surfers. Der beliebte Endlos-Runner wurde seit 2012 Milliarden Male heruntergeladen und bekommt nun eine exklusive Premium-Version namens Subway Surfers+ (App Store-Link).

In dieser Arcade-Edition bleibt das Gameplay unverändert rasant, doch es gibt keine Werbung und keine In-App-Käufe. Das heißt: uneingeschränkter Spielspaß mit neuen Möglichkeiten, Charaktere wiederzubeleben, Items zu sammeln und Fortschritte zu sichern – ganz ohne Mikrotransaktionen.

Neben Subway Surfers+ starten am 4. Dezember vier weitere Titel:

Apple Arcade bietet Zugriff auf Hunderte von Spielen für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro und verzichtet auf Werbung oder In-App-Käufe. Das Abo kostet 6,99 Euro im Monat und ist auch in den Apple-One-Paketen enthalten.