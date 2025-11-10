Apple AirPods Pro 3 jetzt für 219 Euro im Angebot

Auch ich habe die AirPods Pro der dritten Generation im Einsatz und bin zufrieden, genau wie mit den Vorgängern. Der Klang ist prima, die Geräuschunterdrückung ist gut und die Einbindung in den Apple-Kosmos ist perfekt. Der Preis von 249 Euro bleibt aber ziemlich stabil, im Handel gab es bisher nur kleinere Rabatte.

Das erste richtig gute Angebot kommt jetzt vom niederländischen Anbieter Coolblue, der mittlerweile auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Dort bekommt ihr die AirPods Pro der dritten Generation für nur 219 Euro (zum Angebot).

Die Lieferung zu euch nach Hause ist blitzschnell möglich, in vielen Regionen in Deutschland schon am kommenden Tag. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das tatsächlich klappt. Zum Teil hat Coolblue sogar eigene Lieferwagen im Einsatz.

Die wichtigsten Infos zu den AirPods Pro 3

Die AirPods Pro 3 setzen auf die bereits bekannte H2-Chip-Architektur, bringen aber vielseitige Verbesserungen, die im Alltag sofort spürbar sind. So verspricht Apple die „weltweit beste In-Ear-Aktive Geräuschunterdrückung“, mit bis zu dem Doppelten an Leistung gegenüber den AirPods Pro 2. Kombiniert wird das mit einer überarbeiteten akustischen Architektur inklusive spezieller „foam-infused“ Silikon-Aufsätze in verschiedenen Größen. Zudem gehört die IP57-Zertifizierung für Staub- und Spritzwasserschutz nun zur Ausstattung.

Die neuen In-Ear-Kopfhörer von Apple bieten erstmals einen integrierten Herzfrequenzsensor, der in Verbindung mit der Fitness-App bis zu 50 Trainingsarten unterstützt. In Sachen Akkulaufzeit werden bis zu 8 Stunden Wiedergabe mit aktivierter Geräuschunterdrückung genannt – ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Vorgänger. Eine weitere smarte Funktion ist „Live Translation“, mit der sich Gespräche in Echtzeit übersetzen lassen – mit iOS 26.2 endlich auch in Europa.