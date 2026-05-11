Sonos Play über Amazon-Spanien erstmals deutlich günstiger

Vor etwas mehr als einem Monat hat Sonos einen neuen portablen Lautsprecher auf den Markt gebracht. Der Sonos Play schließt die Lücke zwischen dem kleinen Sonos Roam und dem großen Sonos Move. Eine aus meiner Sicht nachvollziehbare und gute Entscheidung, die ich euch in einem ausführlichen Video auf YouTube erklärt habe.

Mit einem Preis von 349 Euro liegt der Sonos Play, zumindest was den Listenpreis anbelangt, ebenfalls genau zwischen den beiden anderen Lautsprechern. Rabatte gab es auf den neuen Speaker bisher nicht – und genau das ändert sich jetzt bei Amazon-Spanien.

Dort bekommt ihr den neuen Sonos Play aktuell nämlich für 299 Euro (zum Angebot). Inklusive der anfallenden Versandkosten und einer leicht angepassten Mehrwertsteuer landet ihr am Ende bei 300,20 Euro und damit knapp 49 Euro unter dem aktuellen Internet-Preisvergleich.

Bestellen könnt ihr bei amazon.es ganz einfach mit eurem deutschen Amazon-Account, die Webseite ist exakt identisch aufgebaut. Ihr müsst also nicht erst einen Spanischkurs besuchen. Oftmals werden die Bestellungen dann ohnehin aus dem deutschen Lager versendet. Etwas umständlich ist dann nur eine mögliche Rückgabe, denn dafür müsst ihr das Paket zurück nach Spanien schicken. Wobei das bei einer Anschaffung wie dem Sonos Play wohl eher unwahrscheinlich ist.