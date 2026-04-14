SwitchBot stellt wiederaufladbaren Smart Home-Bot vor

Der Smart-Home-Anbieter SwitchBot hat heute den SwitchBot Wiederaufladbaren Bot auf den Markt gebracht. Das Gerät ist eine Weiterentwicklung des beliebten SwitchBot Bot und setzt auf ein wiederaufladbares Akku-Design, das Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit verbessern soll.

Der ursprüngliche SwitchBot Bot etablierte sich als einfache Lösung, um herkömmliche Haushaltsgeräte smart zu steuern. Durch das physische Betätigen von Kippschaltern oder Tasten ermöglicht er ganz ohne aufwendige Installation oder den Austausch bestehender Komponenten die Automatisierung von Geräten. Die neue Version behält diese Funktionalität bei, verzichtet jedoch auf den regelmäßigen Batteriewechsel.

Ein zentrales Merkmal des Upgrades ist der integrierte 370-mAh-Lithium-Akku, der bei täglichem einmaligen Drücken eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten bietet. Geladen wird der Akku bequem über einen USB-C-Anschluss, was nicht nur die Wartung vereinfacht, sondern auch die Umweltbelastung reduziert. Dies ist vor allem ein Vorteil für Haushalte, die mehrere Bots nutzen.

Trotz des technischen Fortschritts bleibt der SwitchBot Wiederaufladbare Bot kompatibel mit den bewährten Features: Die Installation erfolgt weiterhin werkzeuglos per Klebefläche, und das Gerät unterstützt sowohl Tasten als auch Kippschalter. Über die SwitchBot-App oder Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple Home (mit Matter-fähigem Hub) lässt sich der Bot steuern und in Automatisierungsroutinen einbinden.

Integration in Smart-Home-Ökosysteme

In Kombination mit einem Matter-fähigen SwitchBot Hub ermöglicht der Bot die Fernsteuerung sowie die Einbindung in bestehende Smart-Home-Systeme. Nutzer und Nutzerinnen können so Geräte zu festen Zeiten aktivieren oder Automatisierungen basierend auf Sensordaten einrichten, beispielsweise das Einschalten der Heizung oder das Starten der Kaffeemaschine.

Der neue SwitchBot Wiederaufladbare Bot unterstreicht das Ziel des Unternehmens, Smart Home-Lösungen für jedermann und überall zugänglich zu machen. Besonders praktisch ist die nicht-invasive Technologie, die auch Geräte steuern kann, die sich nicht direkt vernetzen lassen, so etwa Aufzugsknöpfe oder bisher nicht intelligent zu steuernde Haushaltsgeräten.

Der SwitchBot Wiederaufladbare Bot ist ab sofort über die offizielle SwitchBot-Website und den Amazon Store des Herstellers erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 33,99 Euro.