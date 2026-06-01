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iOS 26.5.1 ist da und behebt ein Ladeproblem beim iPhone 17

Auch beim iPhone Air

Freddy6 Kommentare zu iOS 26.5.1 ist da und behebt ein Ladeproblem beim iPhone 17
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iOS 26.5

Kurz bevor Apple einen ersten Einblick in iOS 27 gewährt, schiebt der iPhone-Hersteller ein kleines Update nach. iOS 26.5.1 für iPhones und iPadOS 26.5.1 stehen ab sofort auf kompatiblen Geräten zum Download bereit.

Wie schon im April berichtet, haben einige Nutzer und Nutzerinnen bemerkt, dass das iPhone nicht mehr per Kabel lädt, wenn es komplett entladen war. Als Umweg konnte man das iPhone durch induktives Laden „wiederbeleben“. Um diesen Kniff zu umgehen, hat Apple das Problem in iOS 26.5.1 adressiert.


Wie immer lässt sich das Update über die Softwareaktualisierung laden und installieren.

Auch macOS 26.5.1 behebt einen Fehler

Für den Mac hat Apple macOS 26.5 zum Download bereitgestellt, das sich vorwiegend an Nutzer und Nutzerinnen eines Macs mit M5-Chip richtet.

Apple schreibt:

Dieses Update behebt ein Problem, von dem Unternehmensanwender betroffen sind: Macs mit einem M5-Chip können sich bei der Verwendung bestimmter Netzwerk-Erweiterungen zur Inhaltsfilterung unerwartet ausschalten.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 6 Antworten

  4. 26.5 erschien doch schon vor 3 Wochen. Verstehe die Newsmeldung daher nicht. Auch wird beim 16 Pro kein Update angezeigt.

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