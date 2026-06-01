iOS 26.5.1 ist da und behebt ein Ladeproblem beim iPhone 17

Kurz bevor Apple einen ersten Einblick in iOS 27 gewährt, schiebt der iPhone-Hersteller ein kleines Update nach. iOS 26.5.1 für iPhones und iPadOS 26.5.1 stehen ab sofort auf kompatiblen Geräten zum Download bereit.

Wie schon im April berichtet, haben einige Nutzer und Nutzerinnen bemerkt, dass das iPhone nicht mehr per Kabel lädt, wenn es komplett entladen war. Als Umweg konnte man das iPhone durch induktives Laden „wiederbeleben“. Um diesen Kniff zu umgehen, hat Apple das Problem in iOS 26.5.1 adressiert.

Wie immer lässt sich das Update über die Softwareaktualisierung laden und installieren.

Auch macOS 26.5.1 behebt einen Fehler

Für den Mac hat Apple macOS 26.5 zum Download bereitgestellt, das sich vorwiegend an Nutzer und Nutzerinnen eines Macs mit M5-Chip richtet.

Apple schreibt: