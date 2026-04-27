Komischer Fehler: iPhone geht nach Entladung nicht mehr an

Eigentlich gilt es als Selbstverständlichkeit: Geht einem Smartphone der Saft aus, reicht es, das Ladekabel anzuschließen – und wenige Augenblicke später erwacht das Gerät wieder zum Leben. Doch genau das scheint bei den neuesten iPhone-Modellen nicht immer zu funktionieren. Nutzer und Nutzerinnen berichten zunehmend von einem ungewöhnlichen Verhalten, bei dem ihre Geräte nach vollständiger Entladung schlicht nicht mehr reagieren.

Ein konkreter Fall zeigt: Nach einem leeren Akku wurde das iPhone Air unmittelbar ans Stromnetz angeschlossen. Doch anstatt wie gewohnt das Ladesymbol oder zumindest ein Lebenszeichen zu zeigen, blieb das Display komplett schwarz. Weder ein Hinweis auf den niedrigen Akkustand noch das bekannte Apple-Logo erschien. Das Gerät wirkte, als sei es vollständig defekt.

Warum startet das iPhone nicht neu?

Solche Erfahrungen sind offenbar kein Einzelfall. In verschiedenen Foren und Diskussionsplattformen schildern Nutzerinnen und Nutzer ähnliches Verhalten, und zwar über mehrere Modelle hinweg – darunter das iPhone 17, das iPhone 17 Pro sowie das iPhone Air. Allerdings tritt das Problem weder bei allen Geräten noch bei jeder vollständigen Entladung auf, was die Fehlersuche zusätzlich erschwert.

Interessant ist außerdem: Selbst klassische Lösungsansätze greifen nicht immer. Weder ein erzwungener Neustart über die bekannte Tastenkombination noch der Wechsel des USB-C-Kabels brachte im geschilderten Fall Erfolg. Sogar der Anschluss an einen Mac blieb wirkungslos, da das iPhone nicht einmal im Finder erkannt wurde. Entsprechend schnell kommt da der Verdacht auf einen schwerwiegenden Defekt auf.

Unerwartete Lösung: Kabelloses Laden hilft weiter

Die überraschende Wende kam erst durch einen eher unkonventionellen Ansatz. Statt weiter auf das Kabel zu setzen, wurde das Gerät auf ein MagSafe-Ladepad gelegt – und siehe da: Nach rund zehn Minuten startete das iPhone ganz normal.

Diese Lösung wird auch in vielen Nutzerberichten als besonders zuverlässig beschrieben. Offenbar kommt es in bestimmten Situationen dazu, dass das iPhone über das Kabel keine stabile Stromaufnahme hinbekommt. Kabelloses Laden scheint hingegen einen anderen Ladeweg zu nutzen, der das Gerät wieder „aufweckt“.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Das Problem ist zwar nicht allgegenwärtig, dennoch sorgt es für Verunsicherung. Ob es sich um einen Softwarefehler, ein Ladeproblem oder eine Kombination aus beidem handelt, ist bislang unklar. Bis Apple eine offizielle Lösung liefert, dürfte kabelloses Laden im Zweifel der schnellste Rettungsanker sein.