Ankers neues Nano-Ladegerät hat jetzt ein Display

iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods und andere Geräte wollen teilweise täglich Strom laden, damit sie tagsüber nicht abschalten. Während Apple schon länger keine Netzteile mehr im Lieferumfang beilegt, bieten Marken wie Anker ohnehin oft die besseren Lösungen an. Brandneu ist das Anker Nano Netzteil mit 45 Watt, das jetzt auch ein Display für erweiterte Informationen bietet.

Display zeigt Ladeinformationen an

Während klassische Ladegeräte den USB-C-Anschluss auf der Front anbieten, befindet sich der Ladeport diesmal auf der Ober- beziehungsweise Unterseite. Das hat den Vorteil, dass vorne Platz für ein vollflächiges Display ist, das Informationen zum Ladestatus sowie Animationen anzeigen kann. Unter anderem lassen sich Leistungswerte in Watt ablesen. Da das Display mit einem langen Klick gedreht werden kann, ist es egal, ob der Ladeanschluss oben oder unten genutzt wird.

Moderne Technik verbaut

Darüber hinaus ist das kleine Anker Nano Netzteil TÜV-zertifiziert und bietet dank ActiveShield 5.0 und GaN eine besonders schonende Ladung, da das Netzteil um bis zu 20 Grad kühler als der internationale Standard bleibt. Es ist bekannt, dass Wärme beim Laden für Leistungseinbrüche sorgt. Anker wirkt dem entgegen und nutzt ein cleveres 3-Phasen-Laden: Zwischen 0 und 20 Prozent erfolgt das Schnellladen mit 45 Watt, während zwischen 20 und 80 Prozent konstant mit 30 Watt weitergeladen wird. Danach startet die Erhaltungsladung mit 15 Watt. Das Netzteil passt die Ladeleistung dynamisch an die Anforderungen des Geräts an, damit der Akku möglichst lange hält.

Ob ein Display bei einem Netzteil sinnvoll ist, müsst ihr selbst entscheiden. Wenn ihr die Ladeleistung immer im Blick behalten wollt, ist das neue Anker-Netzteil eine sehr gute Wahl. Mit 29,99 Euro statt 39,99 Euro startet das Ladegerät erfreulich preisgünstig, wobei die Farben Orange, Schwarz und Weiß zur Auswahl stehen.