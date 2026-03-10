Die neuen AirTags im 4er-Pack für nur 95 Euro

Bei Amazon könnt ihr die neuen AirTags der zweiten Generation erstmals deutlich günstiger kaufen. Ausgehend vom regulären Preis in Höhe von 119 Euro wurden die kleinen Apple-Tracker im Rahmen der Frühlingsangebote auf 95 Euro (Amazon-Link) reduziert. Das ist deutlich unter dem letzten Preis in Höhe von 109 Euro und entspricht einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent bezogen auf den Apple-Preis.

Ein einzelner AirTag der zweiten Generation kostet euch somit nach Adam Riese nur noch 23,75 Euro. Dabei profitiert ihr natürlich von allen Vorzügen, die der AirTag gegenüber der Drittanbieter-Konkurrenz zu bieten hat. Und das ist mehr als nur das schicke Design mit dem Apple-Logo auf der Metall-Rückseite.

Diese Details hat Apple bei den AirTags 2 verbessert

Herzstück des neuen AirTag ist der Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, der auch in aktuellen iPhones und Apple Watches zum Einsatz kommt. Dadurch wächst die Reichweite der „Genaues Suchen“-Funktion spürbar. Apple spricht von bis zu 50 Prozent mehr Distanz, aus der der AirTag zuverlässig geortet werden kann. Wir konnten in der Praxis tatsächlich eine erheblich größere Reichweite feststellen.

Besonders praktisch: Erstmals lässt sich die präzise Suche auch direkt über eine Apple Watch nutzen – vorausgesetzt, man hat die Apple Watch Series 9 und neuer oder Apple Watch Ultra 2 und neuer im Einsatz. Damit wird die Navigation zum verlorenen Gegenstand noch intuitiver, inklusive visuellem Feedback, Vibrationen und akustischen Hinweisen.

Nicht nur die Ortung wurde verbessert, auch akustisch legt Apple nach. Dank eines überarbeiteten Innenaufbaus ist der neue AirTag rund 50 Prozent lauter als sein Vorgänger. Das macht einen echten Unterschied, vor allem in Situationen, in denen ein Gegenstand gut versteckt ist – etwa zwischen Sofakissen oder in einer überfüllten Tasche.