Abverkauf: Apple AirTag jetzt schon für 17,50 Euro

Im 4er Set besonders günstig

Apple hat vor ein paar Wochen den neuen Apple AirTag 2 vorgestellt, der nicht nur lauter ist, sondern auch eine bessere Reichweite bietet. Das sind zwei nette Verbesserungen, allerdings ist der AirTag der ersten Generation vor allem zum aktuellen Preispunkt die wohl bessere Lösung.

  • MediaMarkt verkauft den Apple AirTag im 4er-Set für nur 69,99 Euro (zum Angebot)! Pro Stück fällt der Preis somit auf 17,50 Euro – günstiger gab es die Tracker noch nie.

Falls ihr mit vier AirTags auf einen Schlag nichts anfangen könnt, bekommt ihr auch einen einzelnen AirTag vergünstigt. Mit 24,99 Euro ist er allerdings teurer als im Set.

Mit vier AirTags kommt man ohnehin schnell an seine Grenzen: Schlüsselbund, Autoschlüssel, Rucksack, Koffer oder Handtasche. Dinge, die man leicht verlieren kann und die gleichzeitig wertvoll sind, lassen sich so im Bestfall schnell und zuverlässig dem rechtmäßigen Besitzer zurückführen.

