Volla und Murena: Neues Google-freies Tablet auf den Markt gebracht

Der unabhängige deutsche Hersteller Volla Systeme GmbH hat in der Vergangenheit bereits einige Smartphone- und Tablet-Modelle präsentiert, die auf ein hauseigenes Volla OS-Betriebssystem ohne Google-Dienste, oder wahlweise auch auf Ubuntu Touch, basieren. Nun hat man in Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen Murena ein neues Tablet auf den Markt gebracht.

Das Release markiert den nächsten Schritt von Volla in der eigenen Strategie für digitale Selbstbestimmung. Das neue Tablet des Unternehmens wird nämlich mit dem datenschutzfreundlichen und ohne Google-Dienste auskommenden Betriebssystem /e/OS, das von Murena entwickelt wird, ausgeliefert. Das Volla Tablet, ausgestattet mit einem 12,6-Zoll-Display, soll eine leistungsstarke und elegante Alternative zu den bekannten Modellen aus den USA bieten.

Murena ist in Europa vor allem für /e/OS bekannt, ein auf Android basierendes, aber vollständig Google-freies System. Statt auf Datensammlung und Werbedienste setzt es auf ein aufgeräumtes Design und konsequenten Datenschutz. Die integrierte Murena Cloud bietet zudem eine sichere und europäische Plattform für Dateien, Fotos, Kontakte und Termine. Der Dienst ähnelt iCloud oder der Google Cloud, setzt aber einen stärkerem Fokus auf Privatsphäre.

Mit Tastatur, Maus und Stylus als Laptop-Ersatz nutzbar

Laut Volla-Gründer Dr. Jörg Wurzer sei /e/OS eine ausgereifte Android-Alternative mit ansprechender, iOS-ähnlicher Ästhetik. Damit könne das System nicht nur Android-User, sondern auch iPhone-Fans überzeugen, die Wert auf Unabhängigkeit und Sicherheit legen. Neben Volla OS und Ubuntu Touch erweitert /e/OS nun die Auswahl an Betriebssystemen auf dem Volla Tablet. Das Gerät soll sich dank einer zusätzlichen Tastatur- und Mausunterstützung sogar als Laptop-Ersatz eignen.

Das Volla Tablet selbst setzt auf durchaus ansprechende Hardware: Ein MediaTek Helio G99-Prozessor Octa-Core mit 2,2 GHz-Taktung, 12 GB Arbeitsspeicher, ein 12,6″ QHD-IPS-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel, Bluetooth 5.2, FM-Radioempfänger, WLAN, 4G, GPS, 512 GB interner Speicher und bis zu 1,5 Terabyte erweiterbarer MicroSD-Speicher sollen genügend Leistung für kreatives Arbeiten, Multitasking und Entertainment bieten.

Ein optionaler Pogo-Pin-Anschluss ermöglicht die Nutzung einer Tastatur, und mit dem ebenfalls neu vorgestellten Volla Pen Tiro werden die Möglichkeiten der Neuerscheinung nochmals erweitert. Geladen wird der interne 10.000 mAh-Akku über USB-C. Auf der Rückseite findet sich eine 13 Megapixel-Kamera, für Videotelefonate und Selfies steht auf der Vorderseite eine 8 Megapixel-Linse zur Verfügung.

Immer mehr Interesse an europäischen Tech-Lösungen

Das neue Volla Tablet, das mit Volla OS, Ubuntu Touch oder /e/OS ausgeliefert werden kann, steht ab sofort im Webshop des deutschen Unternehmens zum Kauf bereit. Der Preis liegt unabhängig vom gewählten Betriebssystem bei 698 Euro. Das Volla Keyboard mit QWERTY- oder QWERTZ-Layout kann für 129 Euro mitbestellt werden, der Volla Pen Tiro kostet 49,90 Euro. Auch weiteres Zubehör wie eine 512 GB-MicroSD-Karte, ein Schutzcase oder eine Textilhülle können dort für das Tablet erworben werden.

Mit der Murena-Kooperation zielt Volla auf weiteres Wachstum in Europa ab: Seit den jüngsten Differenzen mit den USA und ihren Big Tech-Unternehmen schaut man insbesondere in der EU immer mehr auf Dienste aus Europa. Auch im privaten Bereich steigt das Interesse an unabhängigen, europäischen Technologie- und Produktlösungen, in den sozialen Medien werden diese unter den Hashtags #BuyFromEU und #didit vorgestellt. Das neue Volla Tablet mit /e/OS soll diesen Trend, ebenso wie digitale Souveränität, Datenschutz und Wahlfreiheit jenseits der großen Technologiekonzerne, stärken.