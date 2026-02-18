Wer regelmäßig Videos auf dem iPhone schaut, kennt das Problem: Werbeclips reißen einen aus der Konzentration, YouTube läuft nicht zuverlässig im Hintergrund, und die offizielle App setzt vielen Komfortwünschen enge Grenzen. Genau hier setzt die iOS‑App YouPlay für iPhones und iPads an: Die App agiert als spezialisierter Video‑Browser, der eine Abkürzung zu einem deutlich entspannteren Streaming‑Alltag bietet. Entwickelt wurde die App vom unabhängigen Entwickler Simon Zvara, der bei uns im Blog bereits mit seiner Musikstreaming-App Demus mehrfach in Erscheinung getreten ist.

YouPlay (App Store-Link) kann kostenlos aus dem deutschen App Store auf iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 18.0 oder neuer heruntergeladen werden. Für die Installation wird zudem noch rund 101 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Anwendung bereits vorhanden. Nach einer kostenlosen siebentägigen Testphase kann YouPlay entweder über ein Abo für 0,99 Euro/Monat oder 6,99 Euro/Jahr, oder auch als Einmalkauf für 6,99 Euro weiter genutzt werden.

Im Kern versteht sich YouPlay als Browser für Video‑Webseiten, der einen eigenen Adblocker integriert und so störende Unterbrechungen beim Ansehen von Videos weitgehend ausblendet. Statt sich durch ständige Werbeunterbrechungen kämpfen zu müssen, starten beispielsweise YouTube-Inhalte schneller und laufen durch, was die App vor allem für längere Playlists attraktiv macht. YouPlay verzichtet praktischerweise auf überladene Oberflächen, setzt auf ein natives iOS‑Aussehen und ähnelt bei YouTube der werbefreien Webansicht. Aber auch andere Video- und Mediendienste lassen sich mit YouPlay verwenden, darunter YouTube Music, Twitch, Reddit, Instagram, Facebook, X, Tumblr, 9gag und weitere.

Hat man im Hauptmenü den entsprechenden Dienst ausgewählt und sich gegebenenfalls eingeloggt, lässt sich die werbefreie Webansicht im Anschluss nutzen. Besonders praktisch: Will man YouPlay beispielsweise nur für YouTube verwenden, merkt sich die App den zuletzt genutzten Dienst und startet diesen bei einem App-Neustart direkt. Über einen Fingertipp am unteren Bildschirmrand gelangt man vom jeweiligen Dienst wieder ins Hauptmenü und kann einen anderen Dienst auswählen.

Inklusive Hintergrund- und Bild-in-Bild-Wiedergabe für YouTube

Ein zweites Thema, nämlich die Hintergrundwiedergabe von Videos, wird ebenfalls von YouPlay angegangen: Die App hält Videos weiter am Laufen, selbst wenn man zu anderen Apps wechselt oder den Bildschirm sperrt. Zusätzlich wird der Picture‑in‑Picture‑Modus unterstützt, bei dem das Video in einem kleinen schwebenden Fenster weiterläuft.

Im Apple‑Ökosystem bietet YouPlay ebenfalls an, Inhalte über AirPlay auf kompatible Fernseher und Lautsprecher zu streamen. Hier stieß ich allerdings auf eine kleine Einschränkung: Mir war es nicht möglich, YouTube-Videos über YouPlay in einer besseren Auflösung als 360p auf mein Apple TV 4K streamen zu können. Ob dies ein Bug in der App ist oder vom Entwickler so gewollt ist, ist bislang unklar.

Die optionalen kostenpflichtigen Premium‑Funktionen entfernen die verbleibenden Banner‑Einblendungen in der App, ermöglichen es, eigene Bild‑Hintergründe einzusetzen und aus alternativen App‑Icons zu wählen. Und auch wenn YouPlay formal als allgemeiner Video‑Browser auftritt, richtet sich das Angebot klar an YouTube‑Power‑User, die für Zusatzfeatures wie Werbefreiheit und Hintergrundwiedergabe sonst zu YouTube Premium greifen müssten. Wie lange derartige Lösungen in der jetzigen Form bestehen können, bleibt offen, allerdings bietet YouPlay gerade auf Mobilgeräten ein deutlich angenehmeres YouTube-Erlebnis als mit der werbeverseuchten nativen YouTube-App von Google.