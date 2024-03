Demus: Diese Musik-App erlaubt kostenloses Streaming über YouTube

Musik-Streaming ist eine feine Sache, immerhin hat man so stets Zugriff auf die neueste Musik und muss ich ansonsten keine großen Gedanken machen. Der Kostenpunkt üblicherweise: Etwa 10 Euro pro Monat. Mit der neuen App Demus (App Store-Link) soll Musik-Streaming dagegen gratis sein – was genau dahinter steckt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Demus ist eine kostenlose App eines 24-jährigen Entwicklers aus Tschechien, der folgendes verspricht: „Demus erfordert kein Konto, enthält kein Abonnement, läuft vollständig auf deinem Handy und sammelt keine persönlichen Daten.“ Trotzdem soll es den kompletten Zugriff auf Musik-Streaming über YouTube erlauben.

Demus ist übersichtlich und bietet fast alle wichtigen Streaming-Funktionen

Wir haben die ganze Geschichte bereits kurz ausprobiert und müssen sagen: Die App ist zunächst einmal richtig gut gestaltet. Direkt auf der Startseite gibt es eine Übersicht über die beliebtesten Alben und eine Suchfunktion, über die man quasi jeden Künstler und jeden Song finden kann. Es können Favoriten angelegt und Wiedergabelisten erstellt werden.

Startet man eine Wiedergabe, gibt es in Demus keinen wirklich Unterschied zu Anbietern wie Spotify oder Apple Music – es funktioniert einfach. Inklusive Cover-Bild, ab und zu mit Video und sogar mit synchronisierten Lyrics. Obendrauf bietet der Entwickler einen iCloud-Sync und persönliche Statistiken am Ende des Jahres. Auch AirPlay und CarPlay sind mit dabei.

In den Einstellungen der Musik-Streaming-App, die sich in meinen Augen sehr gut kostenlos verwenden lässt, gibt es einen einzigen In-App-Kauf. Demus Premium entfernt gesponserte Inhalte (von denen ich bisher keine entdecken konnte) und schaltet unlimitierte Wiedergabelisten sowie zusätzliche Themes frei. Die Kosten dafür: Einmalig 6,99 Euro.

Aber wie sieht es rechtlich aus? Hier wähnt sich der Entwickler auf der sicheren Seite und schreibt: „Demus arbeitet innerhalb der strengen Grenzen der YouTube-API. Zum Abspielen ist eine ständige Internetverbindung erforderlich. Es werden keine Medieninhalte auf deinem Gerät gespeichert und daher wird weder das Herunterladen noch die Offline-Wiedergabe unterstützt. Die gesamte Wiedergabe erfolgt über eine integrierte Safari-ähnliche Ansicht.“ Es würde uns aber schon sehr wundern, wenn YouTube nicht etwas gegen diese App einzuwenden hat…