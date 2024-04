Dadish 3D: Neues Jump’N’Run lässt sich gratis spielen

Der Indie-Entwickler Thomas Young hat uns in den letzten Jahren immer wieder mit coolen Retro-Games für unsere mobilen Apple-Geräte überrascht. Namentlich zu erwähnen ist dabei sicherlich Daily Dadish (App Store-Link), das im Februar des vergangenen Jahres im App Store veröffentlicht wurde und als klassischer Platformer im Super Mario World-Stil an den Start ging.

Nun ist Young wieder aktiv geworden und hat mit Dadish 3D (App Store-Link) einen weiteren Titel seiner Spiele-Reihe um das hüpfende Radieschen in den deutschen App Store gebracht. Dadish 3D lässt sich auf iPhones und iPads herunterladen, benötigt dazu rund 410 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 12.0 oder neuer, und lässt sich bislang in englischer Sprache absolvieren. Das Spiel ist kostenlos nutzbar, wer die zwischenzeitlich eingeblendete Werbung dauerhaft entfernen will, zahlt einmalig 7,99 Euro per In-App-Kauf.

Waren die zuvor veröffentlichten Spiele der Dadish-Reihe noch allesamt klassische 2D-Jump’N’Runs, wagt sich der Entwickler Thomas Young mit seinem neuesten Titel erstmals in 3D-Welten vor. Wieder einmal dreht sich alles um das pinkfarbene Radieschen, das gleichzeitig auch Vater von vielen kleinen Radieschen ist – daher auch der treffende Name „Dadish“, die Kombination aus „Dad“ und „radish“. Dadish ist eingeschlafen und hat es seinen Kindern erlaubt, auf eigene Faust loszuziehen – also muss man sich durch insgesamt 50 Level kämpfen und versuchen, sie alle wieder aufzuspüren.

Am besten mit Game-Controller spielen

Dadish 3D erinnert ein wenig an die alten 3D-Plattformer der N64-Ära, wartet aber mit gewohnt kurzen und knackigen Leveln, herausfordernden Platformer-Aufgaben und verrückten Gegnern auf. Und auch wenn das Gameplay spaßig gestaltet ist, gibt es derzeit noch einen kleinen Kritikpunkt: Die Touch-Steuerung verfügt über einen rechten Analog-Stick zur Kamera-Bewegung, der äußerst sensibel reagiert. Hier wäre die übliche Option, einfach den gesamten Bildschirm – oder eine Hälfte davon – per Fingerwisch-Geste zum Umsehen in der 3D-Welt zu nutzen, deutlich angenehmer. Mit einem kompatiblen Game-Controller wie dem 8BitDo Pro 2 gestaltet sich das Spielen wirklich entspannter.

Wie die anderen Spiele der Serie kann man Dadish 3D kostenlos herunterladen und ausprobieren. Für diejenigen, die das Spiel zu einem Premium-Titel machen wollen, gibt es einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 7,99 Euro zum Entfernen der Werbung. Der abschließende YouTube-Trailer liefert euch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung.