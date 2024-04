Großer Smart Home Sale bei Cyberport mit Bosch, Hue und Eve

Noch bis zum 12. Mai könnt ihr bei der neuen Aktion „Smart Home Allstars“ bei Cyberport ausgewählte Technik von Bosch, Hue und Eve günstiger kaufen. Laut Cyberport sind die beliebtesten Produkte von führenden Marken im Angebot. Wir machen für euch den Preisvergleich und stellen euch ausgewählte Produkte vor. Für die komplette Rabattübersicht klickt euch auf diese Cyberport-Webseite.

Bosch Smart Home reduziert diverse Sensoren und Aktoren

Ihr habt es womöglich mitbekommen, dass ich in meinem Haus künftig auf Bosch Smart Home setze und habe schon ein paar Komponenten verbaut. Unter anderem habe ich für meine neuen Rollläden die Rolladensteuerung II im Einsatz, mit der ich meine Rollos smart steuern kann. Die Installation erfolgt hinter dem Schalter und ist ziemlich einfach. Klickt euch gerne für alle Details in meinen Testbericht. Wenn auch ihr all eure Rolläden auf smart umrüsten wollt, gibt es das 2er Set der Rolladensteuerung aktuell für nur 92,99 Euro, pro Sensor bezahlt ihr also 46,50 Euro (statt 74 Euro).

2x Bosch Smart Home Rolladensteuerung II für 92,99 Euro statt 149,90 Euro (zum Angebot)

das 10er-Set ist teurer, wenn ihr mehr benötigt, bestellt das 2er-Set einfach mehrfach

Das smarte Raumthermostat II kann ein herkömmliches Thermostat ersetzen, wobei es sich um die Variante handelt, die nicht per 230 Volt angeschlossen wird. Unter anderem könnt ihr mit dem Thermostat die Temperatur an einem bevorzugten Ort messen und die Werte an die Bosch Heizkörperthermostate weitergeben. Da Thermostate an der Heizung oftmals eine verfälschte Temperaturen messen, da sie zum Beispiel unter einer Fensterbank oder hinter einem Sofa verschwinden, bietet sich das Raumthermostat II an.

2x Bosch Smart Home Raumthermostat II für 99,95 Euro statt 159,90 Euro (zum Angebot)

Wenn ihr auf das System von Bosch setzt, könnt ihr mit dem kompakten Zwischenstecker Geräte smart machen, die bisher ohne Vernetzung auskommen müssen. Das kann eine alte Stehlampe sein, ihr könnt aber auch eine Kaffeemaschine verbinden und diese morgens per Zeitplan vorheizen lassen.

3x Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt für 99 Euro statt 135 Euro (zum Angebot)

Der Tür- und Fensterkontakt II ist zwar etwas größer als andere Modelle, allerdings verfügt er über einen zusätzlichen Knopf, mit dem man Automationen direkt am Sensor auslösen kann. Davon ab erkennt er natürlich, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist und kann Anhand des Status zum Beispiel die Heizung regulieren. Hier könnt ihr meinen Test lesen.

6x Bosch Smart Home Tür-Fensterkontakt II für 177 Euro statt 240 Euro (zum Angebot)

Philips Hue bietet smarte Beleuchtung günstiger an

Philips Hue ist der Marktführer in Sachen smarter Beleuchtung und auch wir haben zahlreiche Lampen selbst im Einsatz. Im Hueblog berichten wir fokussiert über Philips Hue und bei Cyberport könnt ihr euch ausgewählte Lampen günstiger sichern. Unter anderem kostet die bunte Signe Stehleuchte nur noch 229,99 Euro statt vormals 329 Euro. Das ist der beste Preis im Internet.

Philips Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Stehleuchte schwarz für 229,99 Euro statt 329,99 Euro (zum Angebot)

Für euren Garten bieten sich die Lily Outdoor Spots an, mit denen man Bäume, Sträucher, Zäune und mehr anleuchten kann. Mit im Set dabei ist die Hue-Bridge, die ihr verkaufen könnt, wenn ihr schon eine im Einsatz habt. Das 3er-Set kostet jetzt 229 Euro statt 410 Euro.

3x Philips Hue White & Color Ambiance Lily Spot Outdoor schwarz + Bridge für 229 Euro (zum Angebot)

Die Hue Resonate Wandleuchte ist ebenfalls für Draußen geeignet und sieht an der Hauswand sehr schön aus. Die eistrahlige Variante kostet jetzt 95,99 Euro statt 119 Euro und kann auch bunte Farben anzeigen.

Philips Hue White & Color Ambiance Resonate Wandleuchte Outdoor einstrahlig für 95,99 Euro statt 119,99 Euro (zum Angebot)

Eve Systems bietet Zubehör mit Thread und Matter an

Das Heizkörperthermostat ist mit Thread ausgestattet, allerdings ist das Matter-Update noch nicht da. Die Integration in HomeKit funktioniert auch ohne Matter und ihr könnt eure Heizungen smart umrüsten, auch wenn die Heizperiode gerade zu Ende geht. Im 5er-Set bezahlt ihr nur 279 Euro statt 400 Euro, pro Stück bezahlt ihr also 55,80 Euro.

5x Eve Thermo für 279 Euro statt 399 Euro (zum Angebot)

Der kompakte Zwischenstecker Eve Energy ist schon mit Matter ausgestattet und macht angeschlossene Geräte smart. Fünf kleine Steckdosen gibt es für 132,99 Euro statt 199 Euro. Da hier Matter an Bord ist, könnt ihr Eve Energy auch mit Alexa oder Google nutzen.

5x Eve Energy für 132,99 Euro statt 199 Euro (zum Angebot)

Klickt euch für alle Angebote auf diese Sonderseite im Cyberport-Shop. Dort findet ihr noch mehr Produkte, außerdem sind auch Gadgets der Marken Homematic IP, Netatmo oder Nuki mit dabei.