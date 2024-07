JLab JBuds LUX ANC: Neue Over-Ears mit 70 Stunden Laufzeit und Spatial Audio

Der kalifornische Audio-Hersteller JLab hat mit dem neuen JLab JBuds LUX ANC ein neues Over-Ear-Kopfhörer-Modell vorgestellt, das in Sachen Ausstattung den Produkten namhafter Unternehmen in nichts nachstehen möchte. In vier Farben zu einem Kaufpreis von 99,99 Euro erhältlich, ist die Neuerscheinung ab sofort im Handel erhältlich.

Das vom Hersteller als „Premium“ bezeichnete neue Modell kommt mit einigen spannenden Features daher, darunter eine mehr als 70-stündige Akkulaufzeit mit einer Aufladung, eine aktive Geräuschunterdrückung sowie Spatial Audio für einen räumlichen 360-Grad-Klang.

Der Over-Ear-Kopfhörer ist mit 40-mm-Treibern ausgestattet, die einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz mit nicht wahrnehmbarer Verzerrung dank einer THD (Total Harmonic Distortion) liefern. Für ein noch besseres Klangerlebnis unterstützt der JBuds LUX ANC außerdem Spatial Audio. In Verbindung mit Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech oder Windows Sonic bekommt man somit einen immersiven 3D-Sound aufs Ohr, der einem das Gefühl gibt, nicht an der Bushaltestelle, sondern in der ersten Reihe eines Konzerts zu sitzen.

Dank der integrierten ANC-Funktion lässt sich eine aktive Geräuschunterdrückung aktivieren, die störende Umgebungsgeräusche um bis zu 25 dB reduziert, um vollkommen in die Musikwelt eintauchen zu können. Sollen trotzdem Geräusche durchgelassen werden – um zum Beispiel im Straßenverkehr Autos oder Warnsignale zu hören oder sich zu unterhalten –, kann der sogenannte „Be Aware“-Modus zum Einsatz kommen.

Individueller Sound per JLab-App

Des Weiteren sorgt die kostenlos erhältliche JLab-App (App Store-Link) für verschiedene Möglichkeiten, um das Sounderlebnis an die individuellen Präferenzen anzupassen. So stehen die voreingestellten Soundprofile JLab Signature, Balanced und Bass Boost zur Verfügung, der User kann das Klangerlebnis mittels Equalizer individualisieren, die Funktionen der Bedienknöpfe an den Hörmuscheln ändern oder wahlweise den „Safe Hearing“-Modus aktivieren: Dieser ermöglicht es, die maximale Lautstärke des Kopfhörers zu kontrollieren und diese auch bei voll aufgedrehtem Sound des Endgeräts auf maximal 85 oder 95 dB zu begrenzen.

Soll der Kopfhörer einmal nicht zum Musikhören, sondern für Telefonate genutzt werden, sind auch diese in hoher Sprachqualität möglich: Die verbauten Mikrofone mit Rauschunterdrückung filtern störende Hintergrundgeräusche und gewährleisten eine klare Stimmübertragung. So lässt sich der Kopfhörer beispielsweise auch für einen Videocall einsetzen. Dank Bluetooth Multipoint kann das Gespräch sogar spontan auf dem Laptop angenommen werden kann, während das Gerät parallel mit dem Smartphone verbunden ist.

Der JLab JBuds LUX ANC bietet insgesamt eine Laufzeit von über 70 Stunden, bei eingeschaltetem ANC liegt diese noch bei über 40 Stunden. Neigt sich der Akku dem Ende zu, ist er über das beiliegende USB-C-Kabel binnen 2,5 Stunden wieder voll aufgeladen. Die Fast-Charging-Funktion sorgt für einen schnellen Energieboost, falls einmal vergessen wurde, den Kopfhörer für die Bahnfahrt aufzuladen: 10 Minuten an der Stromquelle ermöglichen vier Stunden Laufzeit. Anschließend lässt sich der 235 Gramm leichte Kopfhörer dank seines zusammenklappbaren Designs mit drehbaren Hörmuscheln bequem verstauen.

Die neuen JBuds LUX ANC Over-Ear-Kopfhörer sind ab sofort zu einem Kaufpreis von 99,99 Euro in den Farbvarianten Weiß, Salbei (Dunkelgrün), Schwarz und Mauve (Lila-Grau) im Handel, unter anderem bei Amazon, bei kostenlosem Versand erhältlich.

