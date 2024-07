Roomba Combo 10 Max: Der erste All-in-One-Roboter von iRobot

iRobot war ja einst der Marktführer, wenn es um Saugroboter ging. Dann hat man sich wohl zulange mit der Übernahme durch Amazon beschäftigt, letztlich ist daraus ja ohnehin nichts geworden. Nachdem vor allem die asiatischen Hersteller bei den Wischrobotern ordentlich vorgelegt hat, will iRobot mit dem neuen Roomba Combo 10 Max die Lücke schließen.

Was den Roboter selbst angeht, vertraut man hauptsächlich auf die bewährte Technik des bestehenden Modells J9+. Stattdessen hat man sich vor allem auf die Basisstation konzentriert, die bisher tatsächlich deutlich weniger Funktionen geboten hat, als wir es von der Konkurrenz kennen.

Bisher konnte man bei iRobot lediglich den Staub absaugen und Frischwasser nachfüllen, nicht aber die Wischpads reinigen und trocknen. Genau diese Funktionen werden beim neuen Roomba Combo 10 Max nachgereicht.

Das elegante AutoWash Dock ist aus hochwertigen antimikrobiellen Materialien gefertigt und entleert Schmutz und Ablagerungen automatisch in einen beiliegenden Beutel, füllt den Wischwasserbehälter auf und wäscht und trocknet das Mopppad. Das AutoWash Dock reinigt das Dock automatisch nach jedem Wischvorgang, um die Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen zu verhindern. Kunden können einen manuellen Selbstreinigungszyklus wählen und werden über die iRobot Home App proaktiv daran erinnert, wenn eine gründlichere Reinigung oder Standardwartung erforderlich ist.

Was interessant ist: Im Gegensatz zu anderen Herstellern verzichtet iRobot bei der Reinigung und Trocknung des Wischmopps auf heißes Wasser und heiße Luft. Durch die Befestigung des Mopps an der Oberseite des Roboters kann besonders viel Luft zum Trocknen über das Wischtuch wehen, was die Trocknung deutlich beschleunigen soll. Gleichzeitig konnte man die Basisstation so deutlich einfacher gestalten.

Wobei sich das im Preis nicht unbedingt bemerkbar macht, denn der neue iRobot Roomba Combo 10 Max kostet 1.499 Euro und damit genau so viel wie die Top-Modelle von Dreame oder Roborock. Vorbestellungen werden bereits über den offiziellen Online-Shop entgegengenommen, der Versand soll Mitte August erfolgen.

Auf die Unterstützung von Matter müssen wir uns dagegen noch ein bisschen länger gedulden. Dazu schreibt der Hersteller: