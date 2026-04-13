Dreame X50s Ultra: Neuer Roboter startet für 1.299 Euro

Ich freue mich ja immer sehr, wenn asiatische Hersteller selbst die deutschen PR-Kollegen überraschen und im Handel plötzlich Sachen auftauchen, die eigentlich noch gar nicht auftauchen sollten. So geschehen bei Dreame, Amazon und dem neuen Dreame X50s Ultra (Amazon-Link). Wir haben uns für euch auf Spurensuche begeben und sind auf interessante Details gestoßen.

Beim Dreame X50s Ultra handelt es sich wohl nicht einfach nur um eine leichte Verbesserung des rund eineinhalb Jahre alten Dreame X50, sondern stattdessen um die Nachfolger-Generation. Der Dreame X60 Max Ultra Complete wurde Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas präsentiert und startete kurz darauf in den USA in den Verkauf. Auf Amazon.com werden exakt die gleichen Produktfotos verwendet, nur eben mit englischen und nicht mit deutschen Texten. Auch die technischen Daten stimmen exakt überein.

Preislich ist das Angebot auf Amazon.de jedenfalls ziemlich interessant, denn der Dreame X50s Ultra wird für 1.299 Euro angeboten. Der Dreame X60 kostet auf Amazon.com dagegen 1.699 US-Dollar, was umgerechnet rund 1.450 Euro sind.

Das sind die Verbesserungen des Dreame X50s Ultra

Dreame hat den X50s (oder den X60) gegenüber dem X50 gleich in mehreren Punkten stark verbessert. Und damit meine ich nicht nur die mal wieder anders gestaltete Basisstation, sondern auch die Leistung und die Funktionen.

Los geht es bei der Saugleistung, die von 20.000 auf 35.000 Pascal gesteigert wurde und damit auch die zwischenzeitlich erschienenen Roller-Modelle mit Wischwalze übertrifft. Nicht gesteigert, sondern reduziert wurde zudem die Bauhöhe des Dreame X50s Ultra, die jetzt nur noch 7,95 Zentimeter beträgt. Damit ist er rund 1 Zentimeter kompakter als sein Vorgänger und erreicht damit noch mehr Stellen im Haushalt.

Ebenfalls verbessert wurde die Kletterfähigkeit: Der Dreame X50s Ultra kann 8,8 Zentimeter hohe, doppelte Türschwellen überwinden. Außerdem reinigt er den Boden mit 40 Grad warmem Wasser. In der Station werden die Wischpads mit bis zu 100 Grad heißem Wasser gewaschen. So sollen 99 Prozent der Bakterien entfernt werden.