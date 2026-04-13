SolidForge: Neue 45W Qi2.2 MagSafe Powerbank mit Festkörpertechnologie

Powerbanks finden sich mittlerweile in den Taschen vieler Smartphone-Besitzer. Hersteller arbeiten derweil daran, die Technologie im Innern der Energielieferanten auf das nächste Level zu heben. So etwa SolidForge mit einer neuen 45W Qi2.2 MagSafe Powerbank. Diese Powerbank hebt sich durch den Einsatz von Festkörperbatterien von herkömmlichen Modellen ab und ist über Kickstarter erhältlich.

Statt flüssiger Elektrolyte, die bei Beschädigung oder Überhitzung ein Sicherheitsrisiko darstellen können, setzt SolidForge auf eine stabile, keramikbasierte Elektrolytlösung. Das Ergebnis soll eine Powerbank sein, die nicht nur kompakter und kühler bleibt, sondern auch eine dreimal längere Lebensdauer bietet.

Die SolidForge Powerbank bietet eine Kapazität von 10.000 mAh (bzw. 5.000 mAh im kleineren Modell) und eine Leistung von bis zu 45 Watt. Damit lädt sie nicht nur Smartphones, sondern auch Laptops und Tablets. Die Integration eines TFT-Smart-Displays ermöglicht es Nutzern, den Ladevorgang in Echtzeit zu überwachen. Dabei werden sowohl Eingangs- als auch Ausgangsleistung präzise angezeigt. Die SolidForge Powerbank ist zudem Qi2.2-zertifiziert.

Der magnetische „Snap“-Mechanismus sorgt für eine solide Befestigungsmöglichkeit und minimiert Wärmeverluste. Damit wird das kabellose Laden nicht nur schneller, sondern auch effizienter. Zusätzlich bietet die Powerbank ein integriertes 2-in-1-Lanyard-Kabel, das sowohl als Tragegurt als auch als Ladekabel dient. Dieses Design soll für weniger Kabelsalat sorgen. Die SolidForge Powerbank kann dank ihrer drei integrierten Ports gleichzeitig Laptop, Smartphone und ein weiteres Gerät aufladen.

SolidForge Powerbank soll längere Lebensdauer haben als herkömmliche Powerbanks

Die Festkörpertechnologie soll laut SolidForge für besondere thermische Stabilität sorgen. Während herkömmliche Powerbanks oft überhitzen, soll die Powerbank von SolidForge auch bei maximaler Belastung kühl bleiben. Das wiederum müsste in der Folge für eine verlängerte Lebensdauer des Geräts sorgen.

Die SolidForge Powerbank könnt ihr über Kickstarter beziehen. Der EarlyBird-Preis liegt bei umgerechnet 42 Euro für das 5000mAh-Modell und bei 51 Euro für das 10000mAh-Modell.