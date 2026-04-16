JBL Go 5: Kleiner Mini-Lautsprecher startet noch diesen Monat

Anfang März haben wir euch bereits einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt. Der Soundcore Boom Go 3i für 69,99 Euro konnte mit einem für seine kompakten Abmessungen guten Klang punkten, zudem gab es eine LED-Lichtshow und eine App-Anbindung. Nun will ein weiterer kleiner Lautsprecher den Markt erobern: Der JBL Go 5 steht in den Startlöchern.

Der neue Mini-Lautsprecher der bekannten Audio-Marke wird 49,99 Euro kosten und soll ab dem 30. April ausgeliefert werden. Der JBL Go 5 ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Lila, Rosa und Schwarz. Es soll wohl noch vier weitere Farben geben. Bei diesen klassischen Bezeichnungen bin ich von der Marketing-Abteilung fast schon ein bisschen enttäuscht, aber darum geht es am Ende des Tages ja gar nicht.

Mit 4,3 x 7,7 x 10,1 Zentimetern ist der JBL Go 5 noch einmal eine ganze Ecke kompakter als der Soundcore Boom Go 3i, der noch auf 4,7 x 11 x 11 Zentimeter kam. Welche Auswirkungen das auf den Klang hat und wie sich die beiden Lautsprecher in dieser Disziplin unterscheiden, müssen wir erst noch im Praxistest herausfinden. „Ein beeindruckend großer Klang aus einem kompakten Lautsprecher, der bequem in deine Handfläche passt“, verspricht der Hersteller.

Zwei JBL Go 5 zum Stereo-Paar verbinden

Der JBL Go 5 soll bis zu 10 Stunden Musikspaß bieten. Acht Stunden normale Wiedergabe und zusätzliche zwei Stunden per Playtime Boost, was auch immer das zu bedeuten hat. Zudem ist der Lautsprecher dank IP68 robust gestaltet, so dass ihm weder Wasser, Staub noch Stöße etwas anhaben können. Ebenfalls sehr praktisch: Man kann zwei JBL Go 5 Lautsprecher kurz zusammenhalten, um sie per AirTouch direkt zu koppeln. Sie werden sofort für echten linken und rechten Stereo‑Sound verbunden.

Und ähnlich wie beim Konkurrenten von Anker muss auch bei JBL nicht auf buntes Licht verzichtet werden – allerdings ist man hier deutlich dezenter unterwegs. „Sorge mit der Ambient‑Randbeleuchtung für Stimmung. Wähle Lichtthemen und erhalte visuelle Hinweise zu Aktivität, Kopplung, Akkustatus oder zum Auracast‑Modus“, heißt es in der Produktbeschreibung.