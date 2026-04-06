Der Apple HomePod mini ist jetzt über 2.000 Tage alt

Üblicherweise aktualisiert Apple seine Geräte alle paar Jahre, immerhin sollen ja immer wieder neue Verkäufe generiert werden. Bei einigen Produkten lässt man sich in Cupertino aber etwas mehr Zeit. Die letzten Hardware-Updates für den großen HomePod oder den Apple TV liegen beispielsweise schon rund 1.200 Tage zurück. Der Apple HomePod mini hat nun aber eine neue Schallmauer durchbrochen: Er ist seit über 2.000 Tagen nicht aktualisiert worden.

Ohnehin wäre es das erste Hardware-Update für den kleinen HomePod. Apple hat dem HomePod mini zwischenzeitlich nur ein paar neue Farben spendiert, die Technik ist seit der erstmaligen Ankündigung allerdings unverändert. Und das ist mittlerweile einige Jahre her.

HomePod mini wurde zusammen mit dem iPhone 12 vorgestellt

Der HomePod mini wurde zusammen mit dem iPhone 12 auf einer Keynote am 13. Oktober 2020 vorgestellt. Vorbestellungen hat Apple damals ab dem 6. November angenommen, die Auslieferung erfolgte ab dem 16. November.

Ein Highlight war damals die Integration der Thread-Funktechnik, die mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil des Smart Home Standards Matter ist. Als Prozessor kommt übrigens der Apple S5 zum Einsatz, den Apple damals mit der Apple Watch Series 5 eingeführt hat.

In der Gerüchteküche wird schon seit Längerem eine neue Generation gehandelt, eine offizielle Ankündigung gibt es bislang aber nicht. Überraschungen sind allerdings nicht ausgeschlossen, das hat Apple im März mit dem Update für die AirPods Max unter Beweis gestellt. Die größte Baustelle dürfte wohl der Prozessor sein – hier benötigt der HomePod mini unbedingt ein Upgrade, um zukünftig bereit für Apple Intelligence zu sein. Mehr Power unter der Haube könnte zudem dafür sorgen, dass der Klang noch ein bisschen besser wird – wobei es ohnehin schon erstaunlich ist, was Apple schon jetzt aus der kleinen Kugel herausholt.