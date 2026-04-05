Die Highlights der Woche: Alles Gute zum Geburtstag!

Am 1. April 1976 haben sich Steve Wozniak, Steve Jobs und Ron Wayne in einer Garage in Cupertino zusammengetan und Apple gegründet. Dieser Tag hat sich in der letzten Woche zum 50. Mal gejährt – und Apple hat sich selbst mit Events rund um den Globus und natürlich mit einer Party im Apple Park gefeiert.
Die Geschichten vom leider bereits 2011 verstorbenen Steven Paul Jobs und seinem ebenso genialen Partner Stephen Wozniak dürften hinlänglich bekannt sein. Ron Wayne hat das erste Apple-Logo gezeichnet, die Anleitung für den Apple I geschrieben und auch den ersten Gesellschaftervertrag aufgesetzt. Nur elf Tage nach der Gründung gab er seine Anteile, immerhin 10 Prozent, wieder an Jobs und Wozniak zurück.
Wayne ist also ziemlich schnell eingestiegen. Aber erinnert ihr euch im Gegenzug noch an den Moment, an dem ihr in die Apple-Welt eingestiegen seid? Schreibt eure Geschichte doch gerne mal in die Kommentare. Hier kommt meine Story:
Es waren die Sommerferien im Jahr 2005. Gelangweilt und alleine zuhause, das Auto der Eltern vor der Tür, mache ich mich auf den Weg von Recklinghausen nach Bochum. Ganz ohne Navi und Co. verschlägt es mich zum ProMarkt nach Bochum Wattenscheid. Dort schlage ich dann zu: Es wird ein Apple iPod Shuffle. Der längliche Weiße mit dem Shuffle-Schalter auf der Rückseite. Das nächste Apple-Gerät folgte erst einige Jahre später, ein MacBook zum Studienstart. Wenige Tage später lernte ich dann Freddy kennen…
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Alle Top-Themen der Woche im Überblick
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Kommentare 18 Antworten
2006: iPod Shuffle 2.Gen.
2009: iPhone 3GS
Seitdem nur Apple
Seit dem iPhone 3G (2008) nur Apple
Ich bin beim iPhone 4 eingestiegen und seid dem auch nur noch Apple.
Ups, Ihr seit ja erst kurz bei Apple.
1995: Performa 475
Ipod mit Clickwheel 2004
Dito und iPhone 2g 2008
Apple Newton – 1995 – seiner Zeit voraus – lief bis 2004 – dann kurze Blackberry Pause – dann iPhone 4s und dann bei Apple geblieben
Ich habe 1980 meinen ersten Computer bekommen – einen Apple II.
Mit dem iPhone3 ging es los
2010 aus 2 mach 1 iPhone 2g 🤡
Hallo
Seit 1990 bei Apple mein erster mac ein SE 9 Zoll Bildschirm kostete mit 40er Festplatte 2500.- DM
dann IMac Bondi Blue, Mac LC, Newton, IMac Schreibtischlampe, Performa, G3, Mini usw.
Apple II+ im Jahr 1980! Seitdem hat mich der Virus im Griff!
Performa 450 (1993), dann Performa 630 (1995). Beide später verkauft an Mac-Sammler mit musealen Ambitionen.
mein erster Mac war ein Macintosh Plus im August 1990 und seither immer nur bei Firmen gearbeitet die Apple hatten. Vom Apple Händler als zertifizierter Apple Techniker bis heute zum IT Admin mit über 200 Geräte
Auf der Arbeit gab’s als erstes einen iMac, dann den PowerMac G3. Selbst gekauft dann das PowerBook G4, Umstieg auf intel mit dem Macbook Pro Mid. 2010. Danach das iPad Pro und lange Zeit nur meinen PC. Dann den M1 Macbook Air und jetzt aktuell das M4 MacBook Air.
2004 einen iPod. Erstes iPhone war 2008 das iPhone 3G. Aktuell das 17er Pro Max und eine Ultra 1. Glaub, das wars so ungefähr. Wenn ich überlege, hab ich schon einiges an Geld an Apple überwiesen.
Keine Ahnung mehr welches Jahr es genau war, hat mich damals nicht so Interessiert aber es war ein so ein Bunter iMac mit Transparenten Gehäuse. War damals auch nicht so angetan von den Teil, hätte lieber ein Windows PC gehabt mit den man vernünftig hätte Videospielen können, die PS1 war damals schon ziemlich angestaubt und von einer PS2 hat man damals aufn Schulhof noch nichts gehört.
Mein erster Mac war ein Macintosh SE (the cube) so aus dem Jahr 1989.
Definitiv ein oder zwei iPods, dann iPhone 3G.