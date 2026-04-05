Die Highlights der Woche: Alles Gute zum Geburtstag!

Am 1. April 1976 haben sich Steve Wozniak, Steve Jobs und Ron Wayne in einer Garage in Cupertino zusammengetan und Apple gegründet. Dieser Tag hat sich in der letzten Woche zum 50. Mal gejährt – und Apple hat sich selbst mit Events rund um den Globus und natürlich mit einer Party im Apple Park gefeiert.

Die Geschichten vom leider bereits 2011 verstorbenen Steven Paul Jobs und seinem ebenso genialen Partner Stephen Wozniak dürften hinlänglich bekannt sein. Ron Wayne hat das erste Apple-Logo gezeichnet, die Anleitung für den Apple I geschrieben und auch den ersten Gesellschaftervertrag aufgesetzt. Nur elf Tage nach der Gründung gab er seine Anteile, immerhin 10 Prozent, wieder an Jobs und Wozniak zurück.

Wayne ist also ziemlich schnell eingestiegen. Aber erinnert ihr euch im Gegenzug noch an den Moment, an dem ihr in die Apple-Welt eingestiegen seid? Schreibt eure Geschichte doch gerne mal in die Kommentare. Hier kommt meine Story:

Es waren die Sommerferien im Jahr 2005. Gelangweilt und alleine zuhause, das Auto der Eltern vor der Tür, mache ich mich auf den Weg von Recklinghausen nach Bochum. Ganz ohne Navi und Co. verschlägt es mich zum ProMarkt nach Bochum Wattenscheid. Dort schlage ich dann zu: Es wird ein Apple iPod Shuffle. Der längliche Weiße mit dem Shuffle-Schalter auf der Rückseite. Das nächste Apple-Gerät folgte erst einige Jahre später, ein MacBook zum Studienstart. Wenige Tage später lernte ich dann Freddy kennen…

Neues aus dem Hueblog

Schaut in dieser Woche auch gerne mal in unserem Hueblog vorbei, wenn ihr euch für Philips Hue und smarte Beleuchtung interessiert. Eines der Highlights ist ein aktuelles Angebot von MediaMarkt, denn dort bekommt ihr zwei der neuen Hue Flux Leuchtstreifen mit jeweils vier Metern Länge für nur 99 Euro inklusive Versand.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick