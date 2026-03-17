Insta360 X5: Die beste 360-Grad-Kamera im Sonderangebot

Anzeige. Nachdem Insta360 im Frühlingssale bereits einige Produkte deutlich günstiger angeboten hat, folgen jetzt die Oster-Deals mit neuen Highlight-Produkten. Mit dabei ist jetzt auch die aktuell beste 360-Grad-Kamera, nämlich die Insta360 X5.

Das kann die Insta360 X5

Das 8K-Flaggschiffmodell ist mit modernster Technik ausgestattet: Mit an Bord sind zwei 1/1,28-Zoll-Sensoren, zwei Pro-Imaging-Chips sowie ein 5-nm-KI-Chip, um stets perfekte Aufnahmen zu gewährleisten. Durch die 8K-Aufnahme lassen sich Videos auch im Nachgang anpassen, zoomen und bearbeiten, wobei auch 120-fps-Aufnahmen in 4K möglich sind. Mit InstaFrame 2.0 lässt sich außerdem ein „normales“ Video in bis zu 4K mit 30 fps aufnehmen.

Besonders spannend ist auch der KI-PureVideo-Modus, der eine Rauschunterdrückung sowie eine Dynamikbereich-Optimierung mitbringt, damit Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut aussehen. Damit die Aufnahmen besonders spektakulär wirken, blendet die Kamera den Selfie-Stick automatisch aus und sorgt für echte 360-Grad-Perspektiven.

Im Nachgang lässt sich per App der beste Blickwinkel festlegen, sodass ihr eure Aufnahmen sofort starten könnt und nicht über aufwendige Setups nachdenken müsst. Darüber hinaus nimmt die Insta360 X5 Fotos mit 72 Megapixeln in 360 Grad auf.

Eine Stabilisierung, ein langlebiger Akku, Wasserdichtigkeit, austauschbare Linsen sowie flexible Einsatzmöglichkeiten runden das Gesamtbild ab.

Insta360 X5 jetzt im Angebot kaufen

Für die beste 360-Grad-Kamera gibt es aktuell ein attraktives Angebot für das Essential-Bundle, das nur 565 Euro statt 699,99 Euro kostet. Im Bundle enthalten sind außerdem ein Extra-Akku, ein Multifunktions-Schnellladecase, ein 114 cm langer unsichtbarer Selfie-Stick, ein Standard-Linsenschutz, eine Linsenkappe sowie ein praktisches Transportetui.

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Insta360 X4 Air: Leichter und günstiger

Die Insta360 X4 Air ist mit 165 Gramm besonders leicht und ermöglicht ebenfalls beeindruckende 360-Grad-Aufnahmen in 8K. Statt zuvor 399 Euro kostet die X4 Air jetzt nur noch 329 Euro – das entspricht einem Rabatt von rund 18 Prozent.

Auch die besonders leichte X4 Air nimmt Videos in 8K auf. Den Bildausschnitt könnt ihr später ganz flexibel in der App festlegen. Zwar sind die beiden 1/1,8-Zoll-Sensoren etwas kleiner, dennoch sorgt die moderne Bildverarbeitung für sehr scharfe Aufnahmen. Gleichzeitig stellt die AdaptiveTone-Technologie sicher, dass Szenen ausgewogen und korrekt belichtet werden. Zusätzlich verbessert ActiveHDR den Dynamikumfang und holt so mehr Details aus hellen und dunklen Bereichen heraus.

Für noch abwechslungsreichere Aufnahmen lässt sich die Insta360 X4 Air außerdem unter Wasser einsetzen, denn die Kamera ist bis zu einer Tiefe von 15 Metern wasserdicht. Darüber hinaus könnt ihr die 8K-Kamera nicht nur klassisch per Taste, sondern auch bequem über Sprachbefehle oder Gesten steuern.

Ob beim Wandern, auf Reisen, im eigenen Garten, auf dem Motorrad oder in den eigenen vier Wänden: Die Insta360 X4 Air ermöglicht immer wieder beeindruckende und ungewöhnliche Perspektiven.

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Insta360 Ace Pro 2: Die beste Action-Cam

Bei der Insta360 Ace Pro 2 handelt es sich um die neueste Action-Cam, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Der verbesserte 1/1,3-Zoll-8K-Sensor sowie der neue Pro-Imaging-Chip ermöglichen geschmeidige Aufnahmen mit einem 157-Grad-Blickwinkel. Im Gegensatz zum Vorgänger schafft die Ace Pro 2 sogar 8K mit 30 fps sowie 4K mit 60 fps und bringt zudem einen größeren, höher auflösenden und helleren Flip-Touchscreen mit.

Egal für welche Action: Die Insta360 Ace Pro 2 sorgt für butterweiche und stabilisierte Aufnahmen, die hochwertig, elegant und spektakulär aussehen.

Die empfehlenswerte Action-Cam gibt es aktuell mit einem Akku für nur 339 Euro statt 379 Euro, sodass ihr 40 Euro spart. Die Insta360 Ace Pro 2 ist auch im „Flash-Print-Bundle“ günstiger erhältlich, da der Preis von 629 Euro auf nur 489 Euro gefallen ist. Enthalten sind unter anderem ein Windschutz, zwei Akkus, eine Standardhalterung, eine Mikrofonhaube, ein USB-C-zu-USB-C-Kabel, ein Xplorer Grip Pro-Kit, ein Mini-Drucker, eine Flip-Touchscreen-Blende sowie ein klassisches Transportetui.

Wer eine gute Action-Cam sucht, aber nicht ganz so viel Geld investieren möchte, kann auch zur Insta360 Ace Pro greifen. Sie kostet derzeit weiterhin nur 229 Euro statt 329,99 Euro.

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Angebot Insta360 Ace Pro 2 Flash Print-Bundle – wasserdichte 8K Action-Cam, mit Leica... Firmware- & App-Update: Aktualisiere die Kamera auf die neueste Firmware- und App-Version, um alle Features des Xplorer Pro-Grip-Kits, des...

Xplorer Pro-Grip-Kit: Ein All-in-One-Design, das für professionelle Straßenaufnahmen entwickelt wurde. Der Griff lässt sich für flüssigen...

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Insta360 GO Ultra: Für den Moment gemacht

Die neue und nur 53 Gramm leichte Insta360 GO Ultra ist mit einem 1/1,28-Zoll-Sensor sowie einem 5-nm-KI-Chip ausgestattet, der Videos mit einer Auflösung von bis zu 60 fps ermöglicht. Im Vergleich zum Vorgänger bietet die GO Ultra zusätzlich einen Umgebungslichtsensor, den PureVideo- sowie den Active-HDR-Modus für bessere Aufnahmen und außerdem die Möglichkeit, eine SD-Karte zur Speichererweiterung zu nutzen.

Die Laufzeit ist mit bis zu 200 Minuten deutlich länger und das Blickfeld mit 156 Grad noch einmal größer. Der praktische Touchscreen, der sich klappen lässt, ist etwas größer und erlaubt sogar einen 4K-Schärfezoom.

Durch die flexiblen Befestigungs- und Einsatzmöglichkeiten eignet sich die Mini-Kamera perfekt für unterwegs. Das sonst 429 Euro teure Standard-Bundle ist aktuell für 359 Euro im Angebot und enthält einen Linsenschutz, eine Schnellspann-Sicherheitskordel, einen magnetischen Easy Clip sowie einen Magnetanhänger.

Insta360 GO Ultra Nachtschwarz-Kleine 4K Vlogging-Kamera, Freihändig, POV-Kamera... Lieferumfang: 1x Standalone-Kamera, 1x Action Pod, 1x Magnetanhänger, 1x Schnellspann-Sicherheitskordel, 1x Magnetischer Easy Clip *microSD-Karte...

Tragbar & Freihand-POVs - Dank magnetischer Befestigung kannst du die Kamera an einer Kopfbedeckung anbringen oder sie am Magnetanhänger tragen...

Insta360 GO Ultra 429 EUR 359 EUR jetzt kaufen

Insta360 Flow 2 Pro: Filmen mit dem iPhone

Da wir außerdem auf YouTube und in sozialen Netzwerken aktiv sind, haben wir uns damals den Insta360 Flow 2 Pro zugelegt – und sind bis heute äußerst zufrieden damit. Der kompakte Gimbal unterstützt sogar Apple DockKit, wodurch eine native Personenverfolgung direkt in der iPhone-Kamera-App möglich ist.

Trotzdem lohnt sich meist der Griff zur Insta360-App, denn dort stehen zusätzliche Videofunktionen bereit. Einerseits arbeitet das KI-Tracking dort noch präziser, andererseits sorgt der 360-Grad-Schwenk dafür, dass man beim Filmen deutlich flexibler bleibt.

Besonders praktisch sind außerdem der integrierte Selfie-Stick sowie das eingebaute Stativ. Dadurch benötigt man in vielen Situationen kein zusätzliches Zubehör.

Über das kleine Drehrad lassen sich zahlreiche Funktionen direkt am Gimbal steuern. Ebenso kann man Aufnahmen mit nur einem Klick starten. Wenn ich besonders stabile und flüssige Videos aufnehmen möchte, greife ich daher fast immer zum Insta360 Flow 2 Pro.

Egal ob Hobbyfilmer oder Content Creator: Der Insta360 Flow 2 Pro gehört aktuell zu den besten Gimbal-Lösungen für das iPhone. Der Preis liegt derzeit bei nur 149 Euro statt 199 Euro, wobei weiteres Zubehör separat erhältlich ist.

Angebot Insta360 Flow 2 Pro KI-Tracker-Bundle Weiß – Erster KI-Smartphone-Gimbal mit Apple... Vielseitiges Tracking in über 200 iOS-Apps: Die erste und einzige Gimbal-Serie mit Apple DockKit*. Ein fortschrittlicher Gimbal-Stabilisator für das...

Aktives Zoom-Tracking: ein Novum für Handy-Gimbals*, das Flow 2 Pro kann schnelle Bewegungen präzise nachverfolgen, sogar mit bis zu 15-fachem Zoom...

Insta360 Flow 2 Pro 199,99 EUR 149 EUR jetzt kaufen

Insta360 Link 2: AI-Webcam jetzt deutlich günstiger

Wer regelmäßig an Videokonferenzen teilnimmt, kann mit der Insta360 Link 2 die eigene Bildqualität im Handumdrehen verbessern.

Die Webcam ist mit einem Zwei-Achsen-Gimbal und intelligenten Tracking-Funktionen ausgestattet, sodass ihr automatisch im Bild bleibt. Für eine solide Bildqualität sorgt ein 1/2-Zoll-Sensor, der zusammen mit einer 28-mm-Linse mit f/1.8 auch in dunkleren Umgebungen ausreichend Licht einfängt.

Aufnahmen sind in 4K mit 30 fps möglich. Alternativ lässt sich auch 1080p Full HD mit flüssigen 60 fps nutzen. Darüber hinaus filtert die Webcam störende Umgebungsgeräusche heraus, etwa das Tippen auf der Tastatur oder Gespräche im Hintergrund. Zusätzlich bietet sie eine Schärfentiefe für einen natürlichen Bokeh-Effekt, eine Whiteboard-Erkennung sowie True Focus, das Objekte besonders schnell und präzise scharfstellt.

Aktuell ist die Insta360 Link 2 im Angebot erhältlich: Statt 229 Euro kostet die Webcam nur noch 185 Euro – ihr spart also rund 20 Prozent.

Angebot Insta360 Link 2 Standard Bundle - 4K Webcam für PC/Mac, 1/2" Sensor, KI-Tracking... Beste Bildqualität: Fange jedes Detail mit dem 1/2"-Sensor und ausgeglichener, lebensechter 4K-Bildqualität mit HDR & bester Schwachlichtleistung...

Professioneller Ton: Erlebe erstklassiges Audio mit fortschrittlichen Algorithmen mit KI-Geräuschunterdrückung. Filtert ungewollte...