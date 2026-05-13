Neue Outdoor-Kameras von Ring setzen auf schärferes 2K-Bild

Mit zwei neuen Sicherheitskameras frischt Ring sein Sortiment für den Außenbereich auf und setzt dabei auf eine höhere Bildqualität. Sowohl die neue Spotlight Kamera der zweiten Generation als auch die überarbeitete Flutlichtkamera liefern künftig Videos in Retinal-2K-Auflösung. Damit verabschiedet sich der Hersteller zunehmend von Full-HD und macht 2K zur neuen Basisausstattung im gesamten Outdoor-Portfolio.

Mehr Details dank schärferer Auflösung

Die höhere 2K-Auflösung sorgt dafür, dass Gesichter, Bewegungen und andere Details deutlich präziser dargestellt werden als bislang mit klassischem 1080p-Material. Gleichzeitig profitieren Nutzer und Nutzerinnen sowohl tagsüber als auch nachts von einer besseren Erkennbarkeit.

Die neue Spotlight Kamera der zweiten Generation richtet sich dabei vor allem an Anwenderinnen und Anwender, die eine flexible Lösung ohne feste Verkabelung suchen. Ring verbaut ein Dual-Kammer-Batteriesystem, wodurch das Energiemanagement effizienter ausfallen soll. Darüber hinaus unterstützt die Kamera den Schnellwechsel-Akkupack Ultra, sodass sich der Betrieb unkompliziert verlängern lässt.

Zusätzlich integriert Ring einen 550-Lumen-Scheinwerfer. Dieser verbessert einerseits die Sicht bei Dunkelheit, andererseits soll das Licht potenzielle Eindringlinge abschrecken. Zusammen mit der Retinal-2K-Auflösung entsteht damit ein sichtbar schärferes und zugleich zuverlässigeres Überwachungssystem für Eingangsbereiche, Terrassen oder kleinere Außenflächen.

Flutlichtkamera für große Grundstücke

Wer größere Bereiche absichern möchte, bekommt mit der neuen Flutlichtkamera eine deutlich leistungsstärkere Lösung. Das Modell kombiniert die neue 2K-Videoauflösung mit einer kräftigen 2000-Lumen-Flutlichtbeleuchtung. Dadurch lassen sich Einfahrten, Hinterhöfe oder Garagen besonders großflächig ausleuchten.

Preise und Marktstart

Die neuen Outdoor-Kameras können ab sofort vorbestellt werden. Die festverdrahtete Ring Flutlichtkamera der zweiten Generation startet zu einem Preis von 199,99 Euro und soll ab dem 3. Juni 2026 erhältlich sein. Die akkubetriebene Spotlight Kamera der zweiten Generation folgt etwas später am 19. Juni 2026 und kostet 169,99 Euro.