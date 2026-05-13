Spotify feiert 20-jähriges Jubiläum mit persönlichem Musik-Rückblick

Zum 20. Geburtstag von Spotify erhalten Nutzer und Nutzerinnen ein besonderes Geschenk: Das Feature „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“. Damit können sie erstmals ihre gesamte Streaming-Historie einsehen und ihre musikalische Reise auf der Plattform nachverfolgen. Das interaktive Erlebnis in der App funktioniert wie eine digitale Zeitkapsel und zeigt individuelle Highlights wie den ersten gestreamten Song, die meistgehörten Künstler*innen oder die Gesamtzahl aller abgespielten Titel.

Jede Nutzerin und jeder Nutzer erhält eine Zusammenstellung der 120 meistgehörten Tracks als All-Time-Top-Songs-Playlist, inklusive Abspielzahlen. Die Daten werden als individuelle Share Cards aufbereitet, die sich speichern oder in sozialen Netzwerken wie Instagram teilen lassen. Der Zugriff auf das Feature ist ab sofort weltweit möglich, entweder über die Suche nach „Spotify 20“ oder „Party of the Year(s)“ in der mobilen App (App Store-Link) oder direkt über die Website.

Neuer „Legenden“-Bereich für Musikikonen

Neben dem persönlichen Rückblick führt Spotify einen neuen Bereich ein: „Legenden“. Hier werden ikonische Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gewürdigt, die seit Jahrzehnten die Musikszene prägen. Den Auftakt macht Udo Lindenberg, der anlässlich seines 80. Geburtstags am 17. Mai 2026 mit einem eigenen Feature-Shelf vertreten ist. Der Bereich umfasst verschiedene Genres, von Rock und Pop über Deutschrap bis hin zu Electronic.

Lindenbergs Einfluss auf die Musikwelt wird nicht nur auf Spotify, sondern auch durch aktuelle Projekte gewürdigt. Dazu zählen das Tribute-Album „WE LOVE UDO“, die Ausstellung „UDOVERSUM – Die große Udo Lindenberg Ausstellung“ in Hamburg sowie das Hörbuch „Udo Fröhliche – Alles über Udo Lindenberg“ von Benjamin von Stuckrad-Barre.

Die Zahlen belegen Lindenbergs anhaltende Popularität: Zwischen 2015 und 2025 stieg die Anzahl seiner Streams auf Spotify um über 1.300 Prozent. Ein besonderer Meilenstein war 2023 die Kollaboration „Komet“ mit Apache 207, die seine Streams um mehr als 550 Prozent steigerte. Rund 1,6 Millionen Menschen entdeckten ihn in dieser Zeit neu auf der Plattform.

Junge Menschen entdecken Lindenberg

Fast die Hälfte seiner Hörer und Hörerinnen auf Spotify ist jünger als 35 Jahre, mehr als ein Viertel sogar unter 28. Damit erreicht Lindenberg nicht nur sein traditionelles Publikum, sondern auch jüngere Generationen. Über 80 Prozent seiner Streams stammen aus Deutschland, der Rest vor allem aus der Schweiz und Österreich.

Neben Udo Lindenberg sind im „Legenden“-Bereich unter anderem Herbert Grönemeyer, Tokio Hotel, No Angels, Sido, Die Fantastischen Vier, Westbam, Die Ärzte und Wir sind Helden vertreten. Der Bereich soll es Spotify-Usern ermöglichen, in die Songs ihrer Jugend einzutauchen, während neue Generationen diese für sich entdecken.