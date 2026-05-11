Prime Video führt vertikale Videos mit „Clips“-Funktion ein

Prime Video zieht nach: Der Streaming-Dienst von Amazon führt ab sofort vertikale Videos in seiner iPhone-App (App Store-Link) ein. Die neue Funktion namens „Clips“ soll Nutzern und Nutzerinnen helfen, Filme und Serien auf eine interaktive Weise zu entdecken. Damit folgt Prime Video dem Trend, den Plattformen wie TikTok geprägt haben und den in diesem Jahr bereits Disney+ und Netflix mit ähnlichen Features aufgegriffen haben.

Die „Clips“-Funktion präsentiert sich als scrollbarer Feed mit kurzen, vertikalen Videoclips. Ursprünglich wurde das Format von Prime Video für die NBA-Berichterstattung getestet. Nun wird es flächendeckend eingeführt und umfasst „Momente aus Filmen und Serien im gesamten Prime-Video-Angebot“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Laut der offiziellen Ankündigung gelingt der Einstieg in die neue Funktion ganz einfach:

„Um loszulegen, scrolle auf der mobilen Startseite von Prime Video nach unten zum Clips-Karussell und tippe auf einen beliebigen Clip. Du gelangst in einen vertikalen Vollbild-Feed mit weiteren personalisierten Clips zum Durchstöbern. Von jedem Clip aus kannst du den Titel in voller Länge ansehen, ihn ausleihen oder kaufen, ein Abonnement abschließen, um darauf zuzugreifen, den Titel auf eine Merkliste speichern oder den Clip mit ‚Gefällt mir‘ markieren und mit einem Freund teilen. Jedes Mal, wenn du die Funktion aufrufst, siehst du etwas Neues, das auf deinem Sehverhalten basiert.“

Zuerst für ausgewählte Kundschaft in den USA verfügbar

Noch ist die Funktion nicht für alle Nutzer und Nutzerinnen verfügbar. Amazon gibt an, dass die Einführung schrittweise erfolgt: Zunächst erhält eine ausgewählte Kundschaft in den USA Zugriff auf „Clips“ auf iOS-, Android- und Fire-Tablets. Im Laufe des Sommers soll die Funktion dann für alle User dieser Geräte verfügbar sein. Wer „Clips“ noch nicht sieht, sollte prüfen, ob die App auf dem neuesten Stand ist.

Unklar bleibt derzeit, ob die vertikalen Videos ausschließlich für Amazons eigene Inhalte genutzt werden oder ob auch Abonnements von Drittanbietern, wie das kürzlich vorgestellte Apple TV-Peacock-Bundle, integriert werden. Prime Video folgt mit „Clips“ einem klaren Trend: 2026 scheint das Jahr zu sein, in dem Streaming-Dienste vertikale Formate als festen Bestandteil ihrer Plattformen etablieren.