Die Highlights der Woche: Bei Alexa+ fehlt mir ein Detail

In dieser Woche ging dann alles ganz schnell. Nachdem Alexa+ Ende März 2025 in den USA als Testversion startete und seit dem 4. Februar 2026 als finale Version für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar ist, waren wir am Dienstag bei Amazon in Berlin zu Gast und durften uns die neue, deutsche Alexa+ bereits ansehen. Erste Eindrücke und ein ausführliches Video haben wir bereits für euch erstellt.

Seit Donnerstag könnt ihr Alexa+ auch selbst testen – abgesehen von einigen recht alten Echo-Geräten sind im Prinzip alle Amazon-Devices kompatibel. Allerdings müsst ihr für den Beginn noch einen Umweg über das Early Access Programm gehen.

Bei mir zu Hause ist Alexa+ noch nicht eingezogen, auch wenn ich bisher auf Alexa gesetzt habe. Der Grund ist schnell erklärt: Im ganzen Haus sind zwar smarte Lautsprecher von Sonos mit Alexa verteilt, dort gibt es aber kein Upgrade auf Alexa+.

Ein bisschen Hoffnung gibt es allerdings noch. Während er Ankündigung von Alexa+ vor geraumer Zeit war auf der Bühne auch ein Logo von Sonos zu sehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Alexa+ im Laufe der Zeit auch auf den smart Speakern anderer Hersteller landet. Dass Amazon zu Beginn nur seine eigene Hardware mitmachen lässt, ist ja auch nicht wirklich verwunderlich.

Falls ihr noch einmal genau erfahren wollt, was Alexa+ alles kann und wie genau der neue Sprachassistent funktioniert, schaut euch gerne unser Video an.

Neues aus dem Hueblog

Im Laufe der Woche haben wir euch das neue Hue Sports Live Feature rund um die Fußball-Weltmeisterschaft bereits kurz vorgestellt. Auf dem Hueblog findet ihr mittlerweile weitere Details – unter anderem eine Liste mit allen Effekten, die während des Spiels von euren Hue-Lampen abgespielt werden können. Erstmals in freier Wildbahn ausprobieren könnt ihr Hue Sports Live beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am 11. Juni.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick