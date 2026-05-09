NeatPass: Mit dieser App wird jedes PDF zu einem Apple Wallet-Pass

Apples Wallet-App ist mittlerweile zu einer praktischen App für viele Anwendungszwecke geworden: Immer mehr Dienste und Unternehmen unterstützen Apple Wallet, so dass sich nicht nur EC- und Kreditkarten, sondern auch Boarding Passes für den nächsten Flug, Versicherungspolicen, Konzertkarten, DHL-Paketmarken und vieles mehr dort digital verwahren lassen.

Für all die Belege, die man als PDF gesendet bekommt, aber nicht in Apple Wallet einbinden kann, gibt es nun die passende App NeatPass (App Store-Link) vom deutschen Indie-Entwickler Justin Lanfermann aus Kirchheim bei München. Der kostenlose Download der rund 1 GB großen iPhone-App ist ab iOS 18.1 oder neuer möglich, die dauerhafte Freischaltung der App kostet einmalig 4,99 Euro per In-App-Kauf. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

NeatPass ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, PDF-Tickets wie Flugkarten, Zugtickets, Event-Eintritte oder Kundenkarten in Sekunden direkt ins Apple Wallet zu übertragen. Die App nutzt maschinelles Lernen, um Barcodes, QR-Codes und andere relevante Informationen automatisch aus PDFs oder Fotos zu extrahieren. Der Prozess ist denkbar einfach: Man öffnet eine PDF-Datei oder macht ein Foto des Tickets, und NeatPass übernimmt den Rest. Mit nur einem Tippen wird das Ticket in das Wallet integriert und steht sofort auf dem Sperrbildschirm bereit. So gibt es einen stressfreien Eintritt ohne langes Suchen in E-Mails oder Ordnern nach der benötigten PDF-Datei.

Sämtliche Prozesse finden lokal auf dem iPhone statt

Ein zentraler Vorteil von NeatPass ist der Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre. Alle Verarbeitungsprozesse finden lokal auf dem iPhone statt, ohne dass Daten an externe Server gesendet werden. Lediglich ein kryptografischer Fingerabdruck wird für die Wallet-Signierung an Apple übermittelt, wie es die Richtlinien erfordern. Die App verzichtet darüber hinaus auf Konten, Tracking oder Abonnements.

NeatPass unterstützt eine breite Palette an Ticketarten, darunter Bordkarten, Zugtickets, Event-Tickets – beispielsweise von StubHub oder Eventbrite -, Kundenkarten, Parktickets und Konferenzausweise. Allerdings ist NeatPass auf statische Barcodes beschränkt. Dynamische oder rotierende Barcodes wie bei Ticketmaster SafeTix können nicht verarbeitet werden, da diese eine offizielle App des Anbieters erfordern. Laut Entwickler haben schon mehr als 13.000 User über 180.000 Pässe mit NeatPass erstellt.

Die enorme Größe der Anwendung von rund einem Gigabyte ist vor allem dem lokalen ML-Modell geschuldet, das in NeatPass integriert wurde. Hier besteht ein kleiner Kritikpunkt an der ansonsten überaus hilfreichen App, die laut eines Berichts von Heise „eine Lücke im Apple-Ökosystem schließt“. Ein schneller Download unterwegs ist für NeatPass damit so gut wie ausgeschlossen. Seit dem Release der Anwendung Ende Januar dieses Jahres hat Entwickler Justin Lanfermann allerdings auch schon einige Updates vorgenommen und arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen, etwa bei der Texterkennung oder der Unterstützung von Bildern in PDFs. Weitere Informationen zu NeatPass gibt es auch auf der offiziellen Website.